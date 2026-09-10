Ν. Παππάς από λιμάνι Θεσσαλονίκης: «Ο 6ος προβλήτας και η σιδηροδρομική σύνδεση θα έπρεπε να έχουν ήδη ολοκληρωθεί»

Συνάντηση με εκπροσώπους των εργαζομένων στο λιμάνι Θεσσαλονίκης είχε ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παππάς, στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη.

Κατά τη συνάντηση, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, συζητήθηκαν η πορεία των κρίσιμων έργων υποδομής στο λιμάνι, οι σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίησή τους, καθώς και τα ζητήματα που αφορούν τους εργαζομένους.

Ο κ. Παππάς τόνισε ότι «ο 6ος προβλήτας, η αναβάθμιση του επιβατικού σταθμού και η οδική και σιδηροδρομική σύνδεση του λιμανιού είναι έργα κομβικής σημασίας για τη Θεσσαλονίκη και ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα».

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Όπως υπογράμμισε, «με βάση τη σύμβαση που παρέλαβε η ΝΔ από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τα έργα θα έπρεπε να έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Αντί γι’ αυτό, τα έργα μένουν πίσω και οι εξαγγελίες ανακυκλώνονται».

Η ολοκλήρωση των συγκεκριμένων υποδομών είναι κρίσιμη για την ενίσχυση του αναπτυξιακού και διαμετακομιστικού ρόλου του λιμανιού και τη σύνδεσή του με τα μεγάλα δίκτυα μεταφορών, τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για καθυστερήσεις. Τα έργα πρέπει να ολοκληρωθούν και οι εργασιακές σχέσεις να συνεχίσουν να προστατεύονται», σημείωσε ο Νίκος Παππάς.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Χρήστος Λαμπρίδης, πρώην γενικός γραμματέας Λιμένων, Δημήτρης Πετράς και Δημήτρης Μελίδης, εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος.