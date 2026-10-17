Ν. Παπαθανάσης: Στα 23 δισ. ευρώ το εθνικό πρόγραμμα για την περίοδο 2026-2030

Στις δύσκολες διαπραγματεύσεις για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, στα δημοσιονομικά περιθώρια για τη λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση, αλλά και στα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ελληνική οικονομία και το στεγαστικό αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Σε συνέντευξή του το πρωί του Σαββάτου στην ΕΡΤ επισήμανε ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία για τη νέα προγραμματική περίοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογραμμίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις είναι σύνθετες, καθώς υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των κρατών-μελών για το ύψος του κοινοτικού προϋπολογισμού και τη διατήρηση των πόρων για την πολιτική συνοχής. Όπως εξήγησε, η πολιτική συνοχής είναι κρίσιμη για τη στήριξη των λιγότερο ισχυρών οικονομιών της Ευρώπης.

Παράλληλα, αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση, σημείωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει τα διαθέσιμα περιθώρια για πρόσθετες παρεμβάσεις, επισημαίνοντας ότι η ύπαρξη δημοσιονομικού πλεονάσματος δεν συνεπάγεται αυτομάτως τη δυνατότητα διάθεσής του για νέες δαπάνες, καθώς ισχύουν συγκεκριμένοι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες.

Ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε ακόμη ότι οι συνολικοί διαθέσιμοι εθνικοί και ευρωπαϊκοί πόροι για τη χώρα έως το 2034 αναμένεται να υπερβούν τα 100 δισ. ευρώ, ενώ παρουσίασε τις παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για τη στήριξη των νοικοκυριών και την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Η ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση για την ενεργειακή κρίση

Στο μέτωπο της ενεργειακής κρίσης, ο αναπληρωτής υπουργός αναγνώρισε ότι οι διαπραγματεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο παραμένουν σύνθετες, καθώς τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικές προτεραιότητες ως προς το ύψος του κοινοτικού προϋπολογισμού και τη χρηματοδότηση πρόσθετων μέτρων.

Όπως εξήγησε, η Ελλάδα επιδιώκει να διατηρηθούν οι πόροι για την πολιτική συνοχής, ώστε να εξασφαλίζεται η στήριξη των χωρών με μικρότερες οικονομικές δυνατότητες.

Σχολιάζοντας την απουσία συμφωνίας στις πρόσφατες ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις, ο κ. Παπαθανάσης σημείωσε ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται και ότι ενδέχεται να υπάρξει λύση σε επόμενο στάδιο. Τόνισε, ωστόσο, ότι οι αποφάσεις για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση επηρεάζονται από τις διαφορετικές προσεγγίσεις των κρατών-μελών, με ορισμένες χώρες να τάσσονται υπέρ της μείωσης του προϋπολογισμού και την Ελλάδα να επιδιώκει τη διατήρηση των διαθέσιμων πόρων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αξιοποιεί τα δημοσιονομικά περιθώρια που διαθέτει, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα της οικονομίας και τη δυνατότητα χρηματοδότησης μελλοντικών παρεμβάσεων.

Τα δημοσιονομικά περιθώρια και τα νέα μέτρα στήριξης

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας, ο αναπληρωτής υπουργός τόνισε ότι η ύπαρξη πλεονάσματος δεν συνεπάγεται αυτομάτως τη δυνατότητα διάθεσής του για πρόσθετες δαπάνες.

Όπως εξήγησε, η χώρα δεσμεύεται από συγκεκριμένους δημοσιονομικούς κανόνες, οι οποίοι θέτουν όρια στην αύξηση των κρατικών δαπανών. «Δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε ένα πλεόνασμα, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση εξαντλεί τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια.

Ο κ. Παπαθανάσης σημείωσε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να αποφύγει νέες φορολογικές επιβαρύνσεις και να συνεχίσει τη μείωση των φορολογικών βαρών, υποστηρίζοντας ότι η δημοσιονομική πειθαρχία είναι απαραίτητη για να μην προκύψουν δυσμενείς συνέπειες στο μέλλον.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί, έκανε αναφορά στο συνολικό πακέτο ύψους 2,2 δισ. ευρώ, επισημαίνοντας ότι οι παρεμβάσεις στον τομέα της ενέργειας ανέρχονται περίπου στο 1 δισ. ευρώ. Όπως υποστήριξε, η δυνατότητα χρηματοδότησης των συγκεκριμένων παρεμβάσεων συνδέεται με τις δημοσιονομικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί μετά την εφαρμογή των μέτρων για το αρχικό διάστημα των 15 ημερών, ώστε να εξεταστεί αν υπάρχουν περιθώρια για πρόσθετες παρεμβάσεις.

Ο αναπληρωτής υπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι η υπέρβαση των δημοσιονομικών ορίων μπορεί να αυξήσει το κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους, περιορίζοντας τη δυνατότητα χρηματοδότησης νέων μέτρων.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης ότι τα αυξημένα έσοδα του κράτους ενισχύονται από την ακρίβεια και την αύξηση των έμμεσων φόρων, ο κ. Παπαθανάσης υποστήριξε ότι η δημοσιονομική δυνατότητα που προκύπτει από τις επιδόσεις της οικονομίας επιτρέπει τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων στήριξης. Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν ανακοινώσει μέτρα, ενώ σε άλλα κράτη εξετάζονται ή επιβάλλονται πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις.

Στα 23 δισ. ευρώ το εθνικό πρόγραμμα για την περίοδο 2026-2030

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Παπαθανάσης στην επόμενη ημέρα μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία θα εξακολουθήσει να διαθέτει σημαντικούς πόρους για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και δράσεων με κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Όπως ανέφερε, το εθνικό πρόγραμμα για την πενταετία 2026-2030 ανέρχεται σε 23 δισ. ευρώ, έναντι 10 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2025, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, συνεπάγεται αύξηση κατά 13 δισ. ευρώ.

Ο αναπληρωτής υπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει υποβάλει αιτήματα για το σύνολο των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, αναφέροντας ότι η επίτευξη του στόχου αυτού είχε αμφισβητηθεί στο παρελθόν.

Στο χρηματοδοτικό πλαίσιο των επόμενων ετών εντάσσονται, σύμφωνα με τον ίδιο, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, που θα χρηματοδοτήσει παρεμβάσεις για την υποστήριξη ευάλωτων πολιτών, καθώς και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού. Παράλληλα, συνεχίζεται η υλοποίηση του ΕΣΠΑ, για το οποίο, όπως ανέφερε, απομένουν προς απορρόφηση πόροι ύψους 19 δισ. ευρώ έως το 2030.

Ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης περιλάμβανε πόρους ύψους 18 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και επιπλέον 18 δισ. ευρώ σε δάνεια, ενώ εκτίμησε ότι το σύνολο των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων θα υπερβεί τα 100 δισ. ευρώ έως το 2034.

Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις για το νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, εκτίμησε ότι η συμφωνία ενδέχεται να μην επιτευχθεί τον Δεκέμβριο, μεταθέτοντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της πολιτικής συνοχής για τη στήριξη των λιγότερο ισχυρών οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό συνδέονται με διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των κρατών-μελών ως προς το ύψος των διαθέσιμων πόρων.

«Σπίτι μου 3»: Διευρυμένα κριτήρια και υψηλότερα όρια αξίας ακινήτων

Στο ζήτημα της στέγασης και στις επικρίσεις ότι τα προγράμματα «Σπίτι μου» συμβάλλουν στην αύξηση των τιμών των ακινήτων αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι το πρόγραμμα ευθύνεται για άνοδο της τάξης του 30%.

Όπως υποστήριξε, η αύξηση των τιμών των κατοικιών είχε ήδη διαμορφωθεί σε υψηλά επίπεδα πριν από την εφαρμογή των προγραμμάτων «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2». Επικαλέστηκε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι αυξήσεις κινήθηκαν περίπου στο 6%-7% το 2023 και το 2024, ενώ το 2025 και το 2026 διαμορφώθηκαν, όπως ανέφερε, σε χαμηλότερα επίπεδα.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν υποστηρίζει πως τα προγράμματα έχουν μειώσει τις τιμές, αλλά ότι, κατά την άποψή του, δεν τεκμηριώνεται πως ευθύνονται για την αύξησή τους.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση, μέσω των προγραμμάτων περίπου 24.000 νοικοκυριά απέκτησαν κατοικία, με τον ίδιο να επισημαίνει ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι μηνιαίες δόσεις των δανείων είναι χαμηλότερες από τα ενοίκια που κατέβαλλαν προηγουμένως οι δικαιούχοι.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασμό του προγράμματος «Σπίτι μου 3», το οποίο, όπως είπε, θα προβλέπει διευρυμένα ηλικιακά κριτήρια έως τα 55 έτη. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που περιέγραψε, το ανώτατο όριο αξίας του ακινήτου θα αυξηθεί από τις 250.000 στις 400.000 ευρώ, ενώ το ανώτατο ύψος του δανείου θα διαμορφωθεί στις 230.000 ευρώ.

Όπως ανέφερε, το νέο πρόγραμμα αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα σε επιπλέον 15.000 συμπολίτες να αποκτήσουν κατοικία.

Επιπλέον, προανήγγειλε το πρόγραμμα «Ανακαινίζω», το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, θα αφορά την ανακαίνιση 14.000 κατοικιών. Υπογράμμισε, πάντως, ότι το στεγαστικό πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί με μία μόνο παρέμβαση, αλλά απαιτεί συνδυασμό πολιτικών που θα βελτιώνουν το διαθέσιμο εισόδημα και θα ενισχύουν την πρόσβαση σε κατοικία.

Εθνική στρατηγική ο Κάθετος Διάδρομος

Αναφερόμενος στην ενεργειακή πολιτική, ο κ. Παπαθανάσης επανέλαβε ότι στρατηγικός στόχος της χώρας είναι να εξελιχθεί σε ενεργειακό κόμβο, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει πλέον περάσει από την εισαγωγή στην εξαγωγή ενέργειας.

Ερωτηθείς εάν η αποχώρηση της Αμερικανίδας αξιωματούχου, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, θα επηρεάσει τον σχεδιασμό για τον Κάθετο Διάδρομο, απάντησε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί εθνική στρατηγική και είχε ξεκινήσει πριν από την ανάληψη των καθηκόντων της.

Όπως ανέφερε, οι θεσμικές επαφές με τις άλλες χώρες συνεχίζονται και η αντικατάσταση της αξιωματούχου δεν αναμένεται να αλλάξει τον σχεδιασμό της Ελλάδας.

«Ο Κάθετος Διάδρομος θα συνεχιστεί όπως είχε σχεδιαστεί», δήλωσε, τονίζοντας ότι η χώρα θα εξακολουθήσει να επιδιώκει την ενίσχυση του ενεργειακού της ρόλου και τη διατήρηση χαμηλών τιμών ενέργειας για τους καταναλωτές.