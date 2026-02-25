Ν. Παπαθανάσης: Νέα δράση για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της βίας σε ΑΕΙ

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, ένα ακόμα ΑΕΙ της χώρας, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης για την ενδυνάμωση- προώθηση της ισότητας των φύλων, καταπολέμησης της βίας και Κέντρου ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, με πόρους από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021- 2027.

Η σχετική πρόσκληση προς τα 25 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας έχει συνολικό προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το ΕΚΠΑ- το 17ο Α.Ε.Ι. που εντάσσεται στην πράξη- θα λάβει 780.722 ευρώ.

Στο πλαίσιο της πράξης, μεταξύ άλλων, προβλέπεται:

‘Ίδρυση και λειτουργία γραφείου ισότητας των φύλων και καταπολέμησης των διακρίσεων

Δημιουργία πλατφόρμας καταγγελιών για περιστατικά έμφυλης βίας, σεξουαλικής παρενόχλησης και λοιπών διακρίσεων, ψηφιακής πλατφόρμας και τηλεφωνικής γραμμής συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης φοιτητών

Οδηγός καλών πρακτικών αντιμετώπισης σεξουαλικής παρενόχλησης για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα

Σεμινάρια (δια ζώσης / εξ αποστάσεως) σε θέματα ενίσχυσης της έμφυλης ισορροπίας στις θέσεις ηγεσίας στο Πανεπιστήμιο

Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης του Πανεπιστημίου και παροχή νέων υπηρεσιών

Ημερίδες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και δημιουργία Pod Cast, μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου.

Η πράξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ένταξης πράξεων συνεχίζεται για τα υπόλοιπα ΑΕΙ της χώρας.