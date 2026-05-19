Ν. Παπαθανάσης: Νέα αιτήματα 7,4 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης – Στις πρώτες θέσεις απορρόφησης η Ελλάδα

Με «εκτίναξη» των αιτήσεων και «συγκλονιστική επιτάχυνση» των συμβασιοποιήσεων μέσα στο τελευταίο τρίμηνο, εξαντλήθηκαν οι πόροι των δανείων από το Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Παρουσιάζοντας σε ειδική συνέντευξη Τύπου την πορεία εκτέλεσης του ΕΣΠΑ, του ΤΑΑ και των ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων, ο αναπληρωτής υπουργός ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα κατατίθεται το όγδοο αίτημα εκταμίευσης από το σκέλος των επιχορηγήσεων, ύψους 1,4 δισ. ευρώ, καθώς ολοκληρώθηκαν 32 ορόσημα. Παράλληλα θα υποβληθεί και το έβδομο αίτημα για το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας , ύψους 1,2 δισ. ευρώ. «Συνολικά το αίτημα που θα υποβληθεί θα έχει ύψος 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ προανήγγειλε ότι ως τον Σεπτέμβριο η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ζητήσει 7,4 δισ. ευρώ, καταθέτοντας νέα αιτήματα εκταμίευσης ύψους 4,8 δισ. ευρώ.

«Το Ταμείο Ανάκαμψης βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, τονίζοντας ότι το δανειακό σκέλος «έχει κατ’ ουσίαν ολοκληρωθεί με μεγάλη επιτυχία». Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο αποτύπωμα των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης στην οικονομία. «27,5 δισεκατομμύρια ευρώ είναι αυτή τη στιγμή οι επενδύσεις που έχουν συμβασιοποιηθεί και θα καταλήξουν στα 30 δισεκατομμύρια ευρώ», ανέφερε ο κ. Παπαθανάσης, σημειώνοντας ότι οι χρηματοδοτήσεις αυτές «πρόσθεσαν στο ΑΕΠ της χώρας και μας έδωσαν ανάπτυξη υπερδιπλάσια της Ευρώπης».

Για το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», ο υπουργός σημείωσε ότι το μέσο εισόδημα των δικαιούχων διαμορφώνεται στα 20.800 ευρώ, μετά τη διεύρυνση των ηλικιακών και εισοδηματικών κριτηρίων.

Παράλληλα, μέσω του InvestEU έχουν ήδη στηριχθεί 15.170 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ αναμένονται ακόμη περίπου 20.000 νέες ενισχύσεις. «Συνολικά θα έχουμε 35.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα έχουν λάβει στήριξη μέσω του σχήματος αυτού», ανέφερε.

Ο υπουργός στάθηκε στην πορεία του ΕΣΠΑ 2021-2027, όπου η Ελλάδα βρίσκεται στην έκτη θέση στην ΕΕ ως προς την απορρόφηση πόρων (και ακόμη υψηλότερη μεταξύ των συγκρίσιμων χωρών με δανειακό πρόγραμμα άνω των 20 δισ. ευρώ) καθώς επίσης και στο νέο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 16,7 δισ. ευρώ -το μεγαλύτερο των τελευταίων 17 ετών, όπως ανέφερε.

Ο κ Παπαθανάσης ανακοίνωσε και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και δράσεις που θα «τρέξουν» το επόμενο διάστημα μέσω του ΕΣΠΑ και των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν το πρόγραμμα GReco Islands για τη νησιωτική Ελλάδα, οι παρεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας, το «Ξεκινώ Επιχειρηματικά» για νέους πτυχιούχους, αλλά και νέα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων σε στρατηγικές τεχνολογίες, άμυνα και ασφάλεια μέσω του προγράμματος STEP.

«Έχουν ήδη διατεθεί όλοι οι πόροι προς τις τράπεζες»

Απαντώντας ειδικά για το θέμα αιτήσεων επιχειρηματικών δανείων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης οι οποίες θα μείνουν σε εκκρεμότητα, ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης εξήγησε ότι, λόγω εκδήλωσης μαζικού ενδιαφέροντος λίγο πριν το κλείσιμο του προγράμματος «οι πόροι του δανειακού σκέλους του ΤΑΑ ολοκληρώθηκαν, χωρίς αστοχίες που θα επέφεραν ποινές στη χώρα».

Από πλευράς του και ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης Ορέστης Καβαλάκης σημείωσε ότι δεν υπήρξε κανένας αιφνιδιασμός της αγοράς, καθώς οι διαθέσιμες πιστώσεις είχαν ανακοινωθεί και εγκριθεί από το Ecofin ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο. «Έχουν ήδη διατεθεί όλοι οι πόροι προς τις τράπεζες» υπογράμμισε ο κύριος Καβαλάκης και, πλέον, απομένει μόνο «η ολοκλήρωση των συμβασιοποιήσεων μέχρι την τεθείσα προθεσμία του τέλους Μαΐου».

Ο ίδιος ανέφερε ότι έχουν ήδη υπογραφεί 798 συμβάσεις συνολικού ύψους 27,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 12,5 δισ. ευρώ προέρχονται από δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, 8,8 δισ. ευρώ από τραπεζικά κεφάλαια και 6,2 δισ. ευρώ από ίδια συμμετοχή επενδυτών. Από τις συμβάσεις αυτές, οι 489 αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα, μέσω του εγγυοδοτικού προγράμματος InvestEU έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί 15.170 μικρομεσαίες επιχειρήσεις με δάνεια περίπου 3 δισ. ευρώ, ενώ προγραμματίζεται ακόμη ένας γύρος χρηματοδότησης που εκτιμάται ότι θα δώσει πρόσβαση σε περίπου 20.000 επιπλέον μικρομεσαίες επιχειρήσεις.