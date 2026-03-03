Ν. Παπαθανάσης: Με πόρους του ΕΣΠΑ, ύψους 6 εκατ. ευρώ, η αναβάθμιση της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων

Με πόρους του Προγράμματος ΕΣΠΑ “Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027”, θα πραγματοποιηθεί η αναβάθμιση του κτιρίου της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, ύψους 6 εκατ. ευρώ, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται:

*έκδοση αρχικού πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης,

*παράδοση τεχνικών μελετών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου,

*εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του Σαρόγλειου Μεγάρου (κτήριο ΛΑΕΔ) και των Η/Μ εγκαταστάσεων (αντικατάσταση λεβήτων κεντρικής θέρμανσης με νέους υψηλής απόδοσης, αντικατάσταση αντλιών- κυκλοφορητών συστημάτων κλιματισμού, αντικατάσταση κλιματιστικών συσκευών διαιρουμένου τύπου με νέες, υψηλής απόδοσης Α+++ (Inverter), συνολικής ισχύος 96.000 Btu/h., αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων φθορισμού, με φωτιστικά σώματα LED, σύστημα καταγραφής και επιτήρησης ενεργειακών καταναλώσεων, κ.λπ.),

*αξιοποίηση ΑΠΕ με κεντρικό ηλιοθερμικό σύστημα, με επιλεκτικούς συλλέκτες και θερμαντήρες τριπλής ενέργειας και φωτοβολταϊκό σύστημα, καθώς και

*ευρύτερες παρεμβάσεις με αρχιτεκτονική σημασία, για την προστασία και την αναβάθμιση του κτιρίου.

Δικαιούχος της πράξης, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ορίστηκε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.