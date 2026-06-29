Ν. Παπαθανάσης για το «Ανακαινίζω»: Εξετάζεται μείωση του ορίου ιδιοκτησίας

Το ενδεχόμενο να μειωθεί το ελάχιστο ποσοστό ιδιοκτησίας που απαιτείται για την ένταξη στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των κλειστών κατοικιών που μπορούν να αξιοποιηθούν, αποκάλυψε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης,

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ, η σχετική αλλαγή εξετάζεται σε συνεργασία με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ενώ απαιτείται και η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς πρόκειται για ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Πάνω από 100.000 πολίτες στην πλατφόρμα

Ο κ. Παπαθανάσης γνωστοποίησε ότι μέσα στις πρώτες ημέρες λειτουργίας του προγράμματος περισσότεροι από 100.000 πολίτες έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα, ενώ έχουν ήδη εκδοθεί 41.000 βεβαιώσεις.

Από αυτές, περίπου 1.500 αφορούν κλειστές κατοικίες, δηλαδή ακίνητα που εμφανίζουν μηδενική ή πολύ χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας τα τελευταία δύο χρόνια.

Σύμφωνα με τον υπουργό, στόχος του προγράμματος είναι είτε η επαναφορά αυτών των κατοικιών στην αγορά ενοικίασης, με υποχρεωτική μίσθωση πέντε ετών και σταθερό ενοίκιο για τα τρία πρώτα χρόνια, είτε η ιδιοκατοίκησή τους, έπειτα από εργασίες ανακαίνισης.

Εξετάζεται μείωση του ποσοστού ιδιοκτησίας

Σήμερα, προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι ο ενδιαφερόμενος να διαθέτει τουλάχιστον το 50% της κυριότητας ή την επικαρπία του ακινήτου.

Ο κ. Παπαθανάσης αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση εξετάζει τη μείωση του συγκεκριμένου ποσοστού, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν περισσότερα κλειστά σπίτια στο πρόγραμμα.

«Είμαστε σε συζήτηση με την αρμόδια υπουργό για να δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε αυτό το ποσοστό, έτσι ώστε να μπουν περισσότερα κλειστά σπίτια. Περιμένουμε την έγκριση, γιατί πρόκειται για ευρωπαϊκό πρόγραμμα», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει ακόμη ληφθεί οριστική απόφαση.

Έως 95% επιδότηση για ανακαίνιση

Όπως εξήγησε, για τις κλειστές κατοικίες η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους, επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες είτε να τις αξιοποιήσουν οι ίδιοι είτε να τις διαθέσουν προς ενοικίαση.

Η πρώτη φάση του προγράμματος αφορά αποκλειστικά τα κλειστά ακίνητα, ενώ στη συνέχεια προβλέπεται να ακολουθήσει δεύτερη φάση που θα περιλαμβάνει και κατοικίες οι οποίες ήδη χρησιμοποιούνται.

Απευθείας πληρωμή των επαγγελματιών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο αναπληρωτής υπουργός στον νέο τρόπο χρηματοδότησης των εργασιών ανακαίνισης.

Όπως είπε, τα ποσά της επιδότησης θα κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό και οι πληρωμές προς υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, προμηθευτές και λοιπούς επαγγελματίες θα πραγματοποιούνται απευθείας από το πρόγραμμα, αμέσως μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών.

Με τον τρόπο αυτό, όπως σημείωσε, οι δικαιούχοι δεν θα χρειάζεται να προκαταβάλλουν τα χρήματα και να περιμένουν στη συνέχεια την επιστροφή τους.

Προθεσμίες και εισοδηματικά κριτήρια

Η δυνατότητα έκδοσης της βεβαίωσης επιλεξιμότητας θα παραμείνει ανοιχτή έως το τέλος Ιουλίου, ενώ από την 1η Σεπτεμβρίου θα ανοίξει η διαδικασία υποβολής των οριστικών αιτήσεων.

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι για μια τετραμελή οικογένεια το εισοδηματικό όριο ανέρχεται στις 45.000 ευρώ, ενώ για την έκδοση της βεβαίωσης απαιτείται να έχει προηγηθεί η υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Ταμείο Ανάκαμψης: «Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ»

Αναφερόμενος στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, ο κ. Παπαθανάσης σημείωσε ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, παραληφθεί και πιστοποιηθεί όλα τα έργα, ενώ το τελικό αίτημα εκταμίευσης θα υποβληθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Όπως είπε, το τελευταίο αίτημα αφορά ποσό 3,5 δισ. ευρώ, ενώ διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε καθημερινή συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία ώστε να μην χαθεί κανένας διαθέσιμος πόρος.

Δάνεια σχεδόν μηδενικού επιτοκίου από τον Οκτώβριο

Ο αναπληρωτής υπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι από τον Οκτώβριο θα ενεργοποιηθεί νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για πολύ μικρές επιχειρήσεις, ατομικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες, με δυνατότητα δανεισμού με επιτόκιο περίπου 0,35%.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι το πρόγραμμα ενίσχυσης νέων πτυχιούχων ολοκληρώνεται άμεσα, με 1.300 αιτήσεις, επισημαίνοντας ότι όλοι όσοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση θα εγκριθούν και θα λάβουν επιδότηση ύψους 13.000 ευρώ.

Επιπλέον, προανήγγειλε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξουν τρία νέα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων, με ποσοστό επιδότησης που μπορεί να φτάσει έως και το 67%, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε επενδυτικά σχέδια που μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο στην εμπορική όσο και στην αμυντική βιομηχανία.

Ακρίβεια: «Δεν έχουμε σταματήσει να αναζητούμε λύσεις»

Ερωτηθείς για την ακρίβεια, ο κ. Παπαθανάσης υπογράμμισε ότι το πρόβλημα εξακολουθεί να απασχολεί την κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι εξετάζονται νέα μέτρα μετά τη σύσκεψη με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι να διατηρηθούν οι τιμές υπό έλεγχο και όπου είναι δυνατόν να μειωθούν, ενώ επισήμανε ότι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, η μείωση της ανεργίας και οι αυξήσεις των μισθών αποτελούν βασικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά.