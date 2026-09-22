Ν. Παπαθανάσης: Έργο 3,5 εκατ. ευρώ για τη βιοκλιματική αναβάθμιση του οδικού δικτύου στη Μεγαλόπολη

Στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025 εντάχθηκε το έργο «Βιοκλιματική αναβάθμιση οδικού δικτύου Μεγαλόπολης (Τμήμα Β’)», συνολικού προϋπολογισμού 3,5 εκατ. ευρώ.

Η ένταξη του έργου πραγματοποιήθηκε με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.

Το έργο αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων σε υφιστάμενους δρόμους της Μεγαλόπολης, οι οποίοι παρουσιάζουν αυξημένες ανάγκες λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την ανακατασκευή και αποκατάσταση πεζοδρομίων, τεχνικές παρεμβάσεις στο οδόστρωμα και την τοποθέτηση κατάλληλου φωτισμού στα πεζοδρόμια. Προβλέπονται επίσης έργα πρασίνου και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου.

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση του μικροκλίματος, η ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Παράλληλα, θα διασφαλιστεί η πλήρης κάλυψη των απαιτήσεων προσβασιμότητας.