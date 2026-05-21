Ν. Παπαϊωάννου: «Κάμερες παντού και ελεγχόμενη είσοδος στα ελληνικά Πανεπιστήμια»

«Θα τοποθετηθούν κάμερες παντού σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους των Πανεπιστημίων και card readers για ελεγχόμενη είσοδο στα κτήρια, καθώς και σε χώρους με υψηλής αξίας εργαστηριακό και ερευνητικό υλικό», δήλωσε ο Νικόλαος Παπαϊωάννου, υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο 14ο Regional Growth Conference (RGC 2026), που διοργανώνουν η εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Πατρών, υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων.

Στον απόηχο των πρόσφατων γεγονότων βίας, συζητώντας με τον δημοσιογράφο Βαγγέλη Γιακουμή, ο κ. Παπαϊωάννου έκανε λόγο για μεμονωμένα μεν περιστατικά από «τραμπούκικες μειοψηφίες», τα οποία όμως δεν έπρεπε να συμβούν. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι από το 2019 δεν υπάρχει καμία ενεργός κατάληψη σε πανεπιστήμιο.

Ως προς τον θεσμό της πανεπιστημιακής αστυνομίας, ο υφυπουργός παραδέχθηκε ότι ήταν μία νομοθέτηση που δεν σχεδιάστηκε σωστά και για αυτό δεν «περπάτησε». Αντιθέτως, τόνισε πως οι πρυτανικές αρχές ήδη αξιοποιούν τα θεσμικά εργαλεία που έχουν δοθεί από τον περασμένο Ιούλιο στο αυτοδιοίκητο. Έφερε ως παράδειγμα τα γεγονότα του περασμένου Νοεμβρίου στο Πολυτεχνείο, όπου ασκήθηκαν ποινικές και πειθαρχικές διώξεις, οι οποίες μπορεί να φτάσουν ως και τη διαγραφή, αλλά και πρόστιμα μέσω ΑΑΔΕ. Αντίστοιχα, προ δύο εβδομάδων, στο ΑΠΘ ασκήθηκαν έγιναν μηνύσεις και εναντίον μελών ΔΕΠ.

«Η υγιής ακαδημαϊκή κοινότητα και η υγιής κοινωνία στέκεται απέναντι σε αυτές τις τραμπούκικες μειοψηφίες που όσο πάνε και μικραίνουν», είπε ο κ. Παπαϊωάννου, και συνέχισε: «Ακαδημαϊκή κοινότητα, πολιτικό σύστημα, αστυνομικές και δικαστικές αρχές και η κοινωνία των πολιτών είμαστε συμπαγείς, είμαστε όλοι απέναντι».

Παράλληλα τόνισε και την ανάγκη συναπόφασης. «Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες μέσω καθηγητών ή άλλων, χρησιμοποιούν τα αήθη αυτά γεγονότα, και καταγγέλλουν μετά την είσοδο της αστυνομίας στο πανεπιστήμιο και πάνω σε αυτό χτίζουν ένα αφήγημα που σε αυτές τις μειοψηφίες δίνει έναυσμα να τα ξανακάνουν».

Παραδέχθηκε, όμως, ότι αυτό που λείπει πια είναι η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, δηλαδή κάμερες και ψηφιακές κάρτες εισόδου, που θα λειτουργήσουν προληπτικά και αποτρεπτικά. «Ήδη το Κέντρο Μελέτης Ασφάλειας έχει μελετήσει τα σημεία επικινδυνότητας στα ΑΕΙ, ώστε να υπάρχει ένα ενιαίο πρότυπο σχέδιο ασφάλειας σε όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας», εξήγησε.

Ως προς την αποδοχή του σχεδιασμού από τις διοικήσεις των Πανεπιστημίων, ο κ. Παπαϊωάννου υπογράμμισε στο γεγονός ότι τα σχέδια ασφάλειας όλων των ιδρυμάτων εστάλησαν εντός της προθεσμίας που όριζε ο νόμος.

Όπως ενημέρωσε, ειδικά για τα πέντε μεγάλα ΑΕΙ έχει ήδη μελετηθεί το πού θα τοποθετηθούν οι κάμερες και ποιες είναι οι προδιαγραφές τους, αντίστοιχα η ΕΔΥΤΕ ολοκληρώνει τις προδιαγραφές των ψηφιακών καρτών έτσι ώστε να ενσωματώνουν τις απαιτήσεις για τα προσωπικά δεδομένα. «Όλα αυτά θα μπουν σε μια διαδικασία δημόσιο διαγωνισμού», ανέφερε.

Εξαίροντας τον ρόλο και τη δυναμική του Regional Growth Conference, ο κ. Παπαϊωάννου υπογράμμισε ότι αυτό διεξάγεται μέσα στο Πανεπιστήμιο Πατρών, γεγονός που αποδεικνύει ότι το ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο έχει γίνει εξωστρεφές και συνδέει την επιστήμη και την παραγωγή γνώσης με την οικονομία και την κοινωνία.

Στο πλαίσιο της δημόσιας συζήτησης γύρω από τις πανελλαδικές εξετάσεις, έκανε λόγο για ένα ψυχοφθόρο μεν, αλλά αδιάβλητο σύστημα, και κάλεσε όλους τους θεσμικούς φορείς να συμμετάσχουν στο εθνικό διάλογο για το Εθνικό Απολυτήριο, που ξεκίνησε στις αρχές Φεβρουαρίου με ορίζοντα εννεαμήνου. «Δεν είναι θέμα κομματικό ή πολιτικό, είναι θέμα ύπαρξης του έθνους, του κράτους, των παιδιών μας», τόνισε.

Το Regional Growth Conference πραγματοποιείται από τις 19 έως τις 21 Μαΐου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, και ύστερα από 14 χρόνια πλέον έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός διαλόγου και ανταλλαγής ιδεών για το μέλλον των ελληνικών περιφερειών και της πραγματικής οικονομίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου για τη χώρα.