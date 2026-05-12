Ν. Παπαϊωάννου για τα επεισόδια στο ΑΠΘ: Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν, με βάση την έρευνα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πλήρης διερεύνηση των επεισοδίων – σήμερα το πρωί – στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, τόσο σε ό,τι αφορά τις συνθήκες μέσα στις οποίες εκτυλίχθηκαν τα επεισόδια όσο και σε σχέση με τους εμπλεκόμενους σε αυτά, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

«Καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα απολύτως απαράδεκτα και επικίνδυνα περιστατικά βίας που σημειώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με επιθέσεις κουκουλοφόρων και εξτρεμιστικών ομάδων εναντίον φοιτητών, εν ώρα ακαδημαϊκής διαδικασίας», δήλωσε ο αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση υφυπουργός, Νίκος Παπαϊωάννου.

«Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, βρίσκεται σε άμεση και διαρκή επικοινωνία με τις αρχές του Πανεπιστημίου. Από την πρώτη στιγμή, ενημερώθηκε από τις Πρυτανικές αρχές, ότι ενεργοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ακολουθήθηκε πλήρως το θεσμικό και επιχειρησιακό πρωτόκολλο που προβλέπεται για την προστασία της ασφάλειας εντός των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Οι αρμόδιες αρχές κινήθηκαν άμεσα, ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η πλήρης διερεύνηση όλων των συνθηκών και των εμπλεκομένων», ανέφερε ο υφυπουργός.

Με βάση τα πορίσματα της διερεύνησης, όπως σημείωσε ο κ. Παπαϊωάννου, «θα εφαρμοστεί στο σύνολό του το ισχύον πλαίσιο για την ασφάλεια στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς ανοχή και χωρίς εξαιρέσεις» και «όπου υπάρχουν ευθύνες, θα αποδοθούν».

«Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποδείξει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την επιστροφή των Πανεπιστημίων στις σκοτεινές εποχές της βίας, της ατιμωρησίας και της κυριαρχίας οργανωμένων ομάδων. Η μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών, των πανεπιστημιακών και της κοινωνίας απαιτεί ασφάλεια, ομαλότητα και ακαδημαϊκή ελευθερία. Και αυτό ακριβώς θα διασφαλίσουμε με αποφασιστικότητα», υπογράμμισε ο κ. Παπαϊωάννου.