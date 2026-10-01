Ν. Μηταράκης: Αδιάβαστος ο κ. Ανδρουλάκης για ΦΠΑ και Golden Visa

Όπως προσήλθε αδιάβαστος στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης, έτσι και λανθασμένη ήταν η επεξεργασία των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ για τον ΦΠΑ και τη Golden Visa, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νότης Μηταράκης, σε παρέμβασή του στην ολομέλεια.

«Ακούσαμε σήμερα και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος ήρθε αδιάβαστος στην ολομέλεια. Οι τροπολογίες σας δείχνουν ότι δεν έχετε διαβάσει καλά το τι συμβαίνει», είπε ο Νότης Μηταράκης, και απευθυνόμενος στα έδρανα του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε: «καταθέσατε μια πρόταση, για αναπροσαρμογή του ΦΠΑ στα καύσιμα, στοχεύοντας στο 8μηνο που διανύσαμε το 2026, έσοδα 180 εκατομμυρίων ευρώ.

Όταν η κυβέρνηση μόνο στο αντίστοιχο μέτρο, μείωσης φορολογικών βαρών στην ενέργεια, έχει δαπανήσει πολύ περισσότερα, 216 εκατομμύρια ευρώ. Δείχνει δηλαδή η πρότασή σας να υπολείπεται της πραγματικότητας. Αυτό που ήδη η κυβέρνηση να υλοποιεί. Και η κυβέρνηση θα συνεχίσει, όσο υπάρχει αυτή η κρίση, να παίρνει μέτρα προς όφελος των καταναλωτών».

Αλλά και για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, για την κατάργηση της GOLDEN VISA, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε ότι αν και το ΠΑΣΟΚ αναγνώρισε την επιτυχία της, όταν θεσπίστηκε το 2013, σήμερα δεν αναγνωρίζει ότι η κυβέρνηση έχει πάρει ουσιαστικά μέτρα, δηλαδή η GOLDEN VISA να μην ανταγωνίζεται την εγχώρια αγορά στις κατοικίες, που αναζητά η τεράστια πλειοψηφία των πολιτών.