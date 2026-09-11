Ν. Κεραμέως: Στο 72,2% η απασχόληση στην Ελλάδα – Σε χαμηλό 18ετίας η ανεργία

Στο 7,9%, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών, έχει υποχωρήσει η ανεργία στην Ελλάδα, όπως τόνισε την Παρασκευή η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως , κατά την έναρξη της 57ης «Ημέρας Καριέρας» της ΔΥΠΑ στη Θεσσαλονίκη.

Η διήμερη εκδήλωση άνοιξε στην Αποθήκη Γ’ του Λιμανιού Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 επιχειρήσεων, οι οποίες προσφέρουν πάνω από 2.500 θέσεις εργασίας.

«563.000 περισσότεροι άνθρωποι εργάζονται σε σχέση με το 2019»

Η κ. Κεραμέως επισήμανε ότι 563.000 άνθρωποι που δεν εργάζονταν το 2019 βρίσκονται σήμερα στην αγορά εργασίας, υπογραμμίζοντας τη σημαντική αποκλιμάκωση της ανεργίας.

Επικαλούμενη τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, ανέφερε ότι η Ελλάδα καταγράφει το τρίτο υψηλότερο ποσοστό αύξησης της απασχόλησης στην Ευρώπη, ενώ το ποσοστό απασχόλησης στον γενικό πληθυσμό έχει φτάσει στο 72,2%.

Ιστορικό υψηλό καταγράφεται, σύμφωνα με την υπουργό, και στην απασχόληση των γυναικών, η οποία ανέρχεται στο 63,6%.

«Στόχος περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες δουλειές»

Η υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι, παρά τη σημαντική μείωση της ανεργίας, τα προβλήματα στην αγορά εργασίας δεν έχουν εξαλειφθεί.

Όπως τόνισε, στόχος είναι η δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας, ενώ αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην 90ή ΔΕΘ, μεταξύ των οποίων και νέα αύξηση του κατώτατου μισθού.

Πάνω από 2.500 θέσεις εργασίας

Η 57η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ συγκεντρώνει περισσότερες από 100 επιχειρήσεις και πάνω από 2.500 διαθέσιμες θέσεις εργασίας για διαφορετικά εκπαιδευτικά επίπεδα και ειδικότητες.

Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ Γιάννα Χορμόβα έκανε λόγο για ρεκόρ συμμετοχής, ενώ ιδιαίτερη ζήτηση καταγράφεται στα τεχνικά επαγγέλματα.