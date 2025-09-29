Ν. Κεραμέως: Ποτέ δεν πορεύθηκα με γνώμονα το πολιτικό κόστος

Το υπό κατάθεση νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ήταν το κύριο αντικείμενο της συνέντευξης που παραχώρησε η αρμόδια υπουργός, Νίκη Κεραμέως, στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Η υπουργός απάντησε διεξοδικά στην κριτική για το «δήθεν 13ωρο», όπως είπε, σημειώνοντας: «Είμαι 10 χρόνια στην πολιτική. Ποτέ δεν πορεύθηκα με βάση το αν προκαλείται πολιτικό κόστος. Πολλές φορές χρειάζεται να πάρεις κάποιες αποφάσεις, οι οποίες μπορεί να έχουν πολιτικό κόστος».

H κ. Κεραμέως ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη διάταξη δεν προβλέπει οριζόντια 13ωρη εργασία, αλλά μόνο κατ’ εξαίρεση, με προϋποθέσεις και όχι για πάνω από 37 ημέρες τον χρόνο. «Άρα, φεύγει ο μύθος ότι πηγαίνουμε από το 8ωρο στο 13ωρο», ανέφερε η υπουργός Εργασίας, επισημαίνοντας ότι και σήμερα μπορεί να εργάζεται κάποιος για 13 ώρες την ημέρα σε δύο εργοδότες.

«Το μόνο που αλλάζει είναι ότι αυτή η δυνατότητα που έχεις σήμερα, για την οποία πρέπει να πάρεις το μηχανάκι σου και για την οποία δεν αμείβεσαι περισσότερο, θα μπορείς, αν το επιθυμείς, να το κάνεις στον ίδιο εργοδότη, υπό προϋποθέσεις, χωρίς να μετακινείσαι και με προσαύξηση 40% για κάθε φορά», διευκρίνισε.

Απαντώντας στην κριτική ότι η άρνηση 13ωρης εργασίας μπορεί να οδηγήσει σε απόλυση, η κ. Κεραμέως αποσαφήνισε ότι, γι’ αυτόν τον λόγο, υπάρχει διάταξη στο νομοσχέδιο που προβλέπει ότι απαιτείται ρητά η συναίνεση του εργαζομένου, καθώς και ότι απαγορεύεται η απόλυση σε περίπτωση μη σύμφωνης γνώμης. Η ίδια προσέθεσε μάλιστα ότι, εάν τυχόν το θέμα πάει στο δικαστήριο, πρέπει ο εργοδότης να αποδείξει και όχι ο εργαζόμενος ότι δεν τον απέλυσε γι’ αυτόν τον λόγο.

Η κ. Κεραμέως συμπλήρωσε ότι, πλέον, έχει ισχυροποιηθεί η θέση του εργαζομένου, λόγω της χαμηλής ανεργίας, εξού και οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν εργαζόμενους.

«Όλη αυτή η συζήτηση περί δήθεν 13ώρου και εργασιακού μεσαίωνα, μου θυμίζει μία συζήτηση που είχε γίνει πριν από περίπου 14-15 μήνες. Είχα μόλις αναλάβει τότε στο υπουργείο Εργασίας, όπου οι τίτλοι όλων των Μέσων ή τέλος πάντων, των περισσότερων Μέσων, ήταν ότι η Ελλάδα περνάει σε εξαήμερη εργασία, θα δουλεύουμε πλέον όλοι έξι μέρες την εβδομάδα. Ήταν μία από τις πρώτες προκλήσεις που είχα, όταν ήρθα στο υπουργείο Εργασίας η εφαρμογή αυτής της ρύθμισης και άφηνε να εννοηθεί – με παρόμοιο τρόπο όπως τώρα – ότι ξαφνικά κάθε Έλληνας θα δουλεύει έξι μέρες την εβδομάδα», σχολίασε η υπουργός Εργασίας.

Επιπλέον, η κ. Κεραμέως υπενθύμισε ότι η ίδια τόνιζε τότε ότι η διάταξη ισχύει για πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπερ και αποδείχθηκε, καθώς, σήμερα, η εξαήμερη εργασία εφαρμόζεται μόνο στο 0,1% των επιχειρήσεων.

Αναφορικά με την κριτική που της ασκείται και το ενδεχόμενο πολιτικό κόστος, η υπουργός υπογράμμισε: «Είμαι 10 χρόνια στην πολιτική, ποτέ δεν πορεύθηκα με βάση το αν προκαλείται πολιτικό κόστος. Πολλές φορές χρειάζεται να πάρεις κάποιες αποφάσεις οι οποίες μπορεί να έχουν πολιτικό κόστος». Η ίδια μάλιστα παρέπεμψε ενδεικτικά στην επί των ημερών της θεσμοθέτηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, η οποία, όπως είπε, «είχε πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση», ωστόσο «έβαλε τα πράγματα σε μία σειρά».

Για την τετραήμερα εργασία, σημείωσε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό μέτρο ειδικά για τους γονείς, επισημαίνοντας ότι έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι θα ψηφίσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. «Γίνεται πολλή συζήτηση για το δήθεν 13ωρο, αλλά δεν ακούμε τίποτα για τη δυνατότητα που δίνεται να δουλεύεις τέσσερις ημέρες την εβδομάδα όλο τον χρόνο. Αυτό δεν είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο;» δήλωσε η κ. Κεραμέως.

Τέλος, η υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε και στην επόμενη δράση του υπουργείου για τον επαναπατρισμό Ελλήνων του εξωτερικού «Rebrain Greece» στη Νέα Υόρκη, στις 7 Δεκεμβρίου 2025, προσθέτοντας ότι, εδώ και έναν χρόνο «έχουμε πάει σε τέσσερις πόλεις, Άμστερνταμ, Λονδίνο, Ντίσελντορφ και Στουτγκάρδη. Η επόμενη είναι η Νέα Υόρκη, γιατί οι συνθήκες είναι πολλά υποσχόμενες.

Υπάρχουν πολλοί Έλληνες οι οποίοι θέλουν να γυρίσουν από διάφορους κλάδους, όπως χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, κατασκευαστικό κλάδο, υγειονομικό κλάδο, ενέργεια. Πηγαίνουμε μαζί με 35 από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Ελλάδας. Πάμε, για να βρούμε τους Έλληνες εκεί και για να τους μιλήσουμε για την Ελλάδα του σήμερα και πόσο έχει αλλάξει η Ελλάδα του σήμερα από την Ελλάδα που οι ίδιοι άφησαν πίσω τους, πριν από πέντε, 10, 15 χρόνια».