Ν. Κεραμέως: Πολύ ισχυρές οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις – Τι είπε για ακρίβεια, ανεργία και Pizza Fun

Το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ και τη σημασία του για τη χώρα μας ανέλυσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

«Νομίζω ότι η ανάλυση πρέπει να γίνει σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι σε επίπεδο καθαρά Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπου εκεί βλέπουμε μία μεγάλη αλλαγή στην ισορροπία.

Διαφαίνεται ξεκάθαρα μία μεγάλη δυσκολία στη νομοθέτηση πλέον για τον νυν Πρόεδρο με την αλλαγή στο Κογκρέσο και μένει να φανεί πώς θα μεταφραστεί όλο αυτό στις ενέργειες πλέον του ίδιου του Προέδρου. Αυτό αφορά αμιγώς την Αμερική. Εάν πιάσει κανείς τον άξονα Ελλάδα, δηλαδή πώς επηρεάζει αυτό το αποτέλεσμα εν δυνάμει τη χώρα μας, θα έλεγα ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η κυβέρνηση και η χώρα μας ευρύτερα έχουν διαύλους και με τους Ρεπουμπλικάνους και με τους Δημοκρατικούς.

Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις που είναι πολύ ισχυρές και είναι πραγματικά στο καλύτερο επίπεδο που έχουν βρεθεί ποτέ, έχουν μεγάλο βάθος και μεγάλη διακομματική στήριξη. Θέλω να σας θυμίσω ότι, όταν είχε προσκληθεί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, να μιλήσει στο Κογκρέσο, σε εκείνη την ιστορική ομιλία του 2022, η πρόσκληση ήταν διακομματική.

Θυμάμαι χαρακτηριστικά, όταν ήμασταν εκεί ότι τον υποδέχθηκε η επικεφαλής διακομματικής επιτροπής, η κα Πελόζη, αν θυμάμαι καλά, των Δημοκρατικών και στην επιτροπή συμμετείχε και ο τότε ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής, ο Μάρκο Ρούμπιο. Επίσης, θεωρώ πολύ σημαντικό ότι έχουμε πολλούς Ελληνοαμερικανούς που εκλέγονται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας», σημείωσε η υπουργός.

Ερωτηθείσα σχετικά με την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την ενίσχυση των εισοδημάτων, η κα Κεραμέως ανέφερε: «Η ακρίβεια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία την οποία αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες είτε μιλάμε για τα ενοίκια, είτε για την ενέργεια, είτε για το σούπερ μάρκετ. Γι’ αυτό, είναι συνειδητή η προσπάθεια της κυβέρνησης από τη μία να αυξάνονται οι μισθοί και τα εισοδήματα και από την άλλη να μειώνονται φόροι και επιβαρύνσεις».

Η υπουργός Εργασίας έκανε μάλιστα ιδιαίτερη αναφορά στη μόνιμου χαρακτήρα ενίσχυση των 400 ευρώ, που θα καταβληθεί τον Νοέμβριο στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών χωρίς περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια, τονίζοντας: «Είναι πανάκεια; Όχι, είναι άλλη μία πρωτοβουλία στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των εισοδημάτων».

Όπως εξήγησε, η ενίσχυση αυτή ξεκίνησε το Πάσχα του 2025 από τα 250 ευρώ, με σημαντικά μικρότερο αριθμό δικαιούχων, ενώ η πρόοδος στην αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και της φοροδιαφυγής δημιούργησε μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο, επιτρέποντας την αύξησή της στα 400 ευρώ και τη διεύρυνση των δικαιούχων στα 2,2 εκατομμύρια.

«Όσο καλύτερα πηγαίνουν στη χώρα ρυθμίσεις φορολογικής και ασφαλιστικής συμμόρφωσης, τόσο διευρύνεται το δυνητικό μας πεδίο για μέτρα στήριξης», υπογράμμισε η κα Κεραμέως, διευκρινίζοντας ότι τα μέτρα ενίσχυσης εξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο, με βάση τις τελευταίες εξελίξεις και εντός των δημοσιονομικών ορίων της χώρας.

Αναφερόμενη στην αγορά εργασίας, η υπουργός υπογράμμισε ότι η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 7,6%, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών, γεγονός που, όπως σημείωσε, μεταφράζεται σε 600.000 συμπολίτες μας οι οποίοι δεν εργάζονταν το 2019 και σήμερα έχουν δουλειά. Παράλληλα, επεσήμανε ότι το ποσοστό πλήρους απασχόλησης έχει αυξηθεί από 69% το 2019 σε 79% σήμερα.

«Έχουμε ακόμη δρόμο, αλλά η δυσκολία αυξάνει, γιατί είναι πιο εύκολο να μειώσεις την ανεργία από το 20% στο 17% και πιο δύσκολο από το 10% στο 7%, γιατί μπαίνεις στο σκληρό πυρήνα της ανεργίας», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στο πλαίσιο αυτό, η κα Κεραμέως στάθηκε στην ανάγκη στοχευμένων παρεμβάσεων για τις ομάδες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες πρόσβασης στην απασχόληση, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες, ειδικά σε εκείνες που έχουν παιδιά και στους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών.

Όπως είπε, η κυβέρνηση υλοποιεί προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης για τις γυναίκες, ενώ σχεδιάζει πρόγραμμα για εξ αποστάσεως εργασία από απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, με επιδότηση του 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για έναν χρόνο, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες που επιθυμούν να παραμείνουν στον τόπο τους και έχουν δυσκολία στο να βρουν δουλειά, να εργαστούν.

Σχετικά με τους 2.500 εργαζόμενους της Pizza Fun, η υπουργός Εργασίας σημείωσε: «Πραγματοποιήθηκε χθες μία πολύ εποικοδομητική συνάντηση, την οποία ζητήσαμε εμείς ως υπουργείο Εργασίας με τους εκπροσώπους εργαζομένων και της επιχείρησης, γιατί μας απασχολεί πάρα πολύ το ζήτημα της προστασίας των εργαζομένων. Πρέπει να σας πω ότι οι εκπρόσωποι της διοίκησης μας επικοινώνησαν την πρόθεση να συνεχιστεί η λειτουργία της επιχείρησης και τις ενέργειες που κάνουν προς αυτή την κατεύθυνση».

Παράλληλα, συμπλήρωσε ότι ο διάλογος είναι διαρκής και το υπουργείο βρίσκεται σε καθημερινή επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους. «Είναι πολύ σημαντικό ότι έχουν καταβληθεί δεδουλευμένα Οκτωβρίου για τους εργαζόμενους της μητρικής και του μεγαλύτερου μέρους απ’ ό,τι καταλαβαίνω των καταστημάτων franchise», δήλωσε η κα Κεραμέως.