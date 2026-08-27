Ν. Κεραμέως: Οι δέκα βασικές αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση

Το νομοσχέδιο, με τίτλο «Ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης: περισσότερες δυνατότητες για εργαζομένους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης», επικεντρώνεται στον δεύτερο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος. Προβλέπει τη δημιουργία ανοιχτών επαγγελματικών ταμείων, νέα φορολογικά κίνητρα και πλήρη μεταφορά των ασφαλιστικών δικαιωμάτων σε περίπτωση αλλαγής εργασίας.

Οι τρεις πυλώνες του ασφαλιστικού συστήματος

Η υπουργός Εργασίας υπενθύμισε ότι το ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στηρίζεται σε τρεις πυλώνες.

Ο πρώτος περιλαμβάνει την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, με βασικούς φορείς τον e-ΕΦΚΑ και το ΤΕΚΑ. Ο δεύτερος αφορά την προαιρετική επαγγελματική ασφάλιση, μέσω των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και των ομαδικών επαγγελματικών συνταξιοδοτικών συμβολαίων. Ο τρίτος πυλώνας αφορά την ιδιωτική ασφάλιση και τα ατομικά ασφαλιστικά συμβόλαια.

Η Νίκη Κεραμέως τόνισε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η ενίσχυση του πρώτου πυλώνα. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην αύξηση της απασχόλησης και υποστήριξε ότι 563.000 πολίτες, οι οποίοι το 2019 λάμβαναν επίδομα ανεργίας, σήμερα εργάζονται και καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους εργαζόμενους συνταξιούχους, ο αριθμός των οποίων, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, αυξήθηκε από περίπου 30.000 σε 308.000. Επισήμανε επίσης την αύξηση των δηλωμένων υπερωριών μετά την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και την κατάργηση των πρόσθετων ασφαλιστικών επιβαρύνσεων για υπερωρίες, νυχτερινή εργασία και απασχόληση κατά τις αργίες.

Οι παρεμβάσεις για τις συντάξεις και τον e-ΕΦΚΑ

Η υπουργός συνέδεσε τις αλλαγές αυτές με την αύξηση του εισοδήματος των συνταξιούχων. Παρέπεμψε στις αυξήσεις των συντάξεων, στο ετήσιο αφορολόγητο επίδομα των 300 ευρώ και στη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, κατά 50% φέτος και κατά το υπόλοιπο 50% το επόμενο έτος.

Αναφέρθηκε ακόμη στην κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χηρείας που είχε θεσπιστεί με τον νόμο Κατρούγκαλου. Όπως είπε, οι αυξημένες συντάξεις του Σεπτεμβρίου πιστώνονται ήδη στους δικαιούχους που είχαν υποστεί μείωση κατά 50%.

Στον απολογισμό της συμπεριέλαβε την επιτάχυνση της έκδοσης των συντάξεων και την ψηφιοποίηση 53 εκατομμυρίων χειρόγραφων καρτελών ενσήμων του e-ΕΦΚΑ. Μίλησε επίσης για την ενίσχυση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, τη μείωση των εκκρεμών αιτημάτων και τη διεύρυνση του καταλόγου των μη αναστρέψιμων παθήσεων.

Παράλληλα, στάθηκε στην ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών, των οδηγών και των βοηθών ασθενοφόρων διασωστών που υπηρετούν στα νοσοκομεία, στα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ και στο ΕΚΑΒ.

Δεύτερη σύνταξη μέσω της επαγγελματικής ασφάλισης

Το νομοσχέδιο αφορά αποκλειστικά τον δεύτερο πυλώνα, δηλαδή την προαιρετική ασφάλιση που συνδέεται με την εργασία ή την επαγγελματική δραστηριότητα του ασφαλισμένου.

Η Νίκη Κεραμέως την περιέγραψε ως μια συμπληρωματική συνταξιοδοτική επιλογή, η οποία προσφέρει στον εργαζόμενο τη δυνατότητα να δημιουργήσει μια πρόσθετη πηγή εισοδήματος για την περίοδο μετά τη συνταξιοδότησή του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, στην Ελλάδα λειτουργούν σήμερα 27 Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, στα οποία συμμετέχουν περίπου 55.000 ασφαλισμένοι. Ο μέσος ατομικός λογαριασμός ανέρχεται σε 10.500 ευρώ. Οι αριθμοί αυτοί, κατά την υπουργό, δείχνουν ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης του δεύτερου πυλώνα.

Πρόσβαση για εργαζομένους μικρών επιχειρήσεων

Κεντρική παρέμβαση του νομοσχεδίου αποτελεί η δημιουργία Ανοιχτών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και Ανοιχτών Ομαδικών Ασφαλιστικών Προϊόντων Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης.

Στόχος είναι η διεύρυνση της πρόσβασης στην επαγγελματική ασφάλιση, κυρίως για εργαζομένους σε επιχειρήσεις με έως δέκα υπαλλήλους. Πρόκειται για τη μεγάλη πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες μέχρι σήμερα αντιμετώπιζαν πρακτικές και οικονομικές δυσκολίες στη σύσταση αυτοτελούς επαγγελματικού ταμείου.

Τα ανοιχτά σχήματα θα μπορούν να ιδρύονται από κοινωνικούς εταίρους, εργοδοτικούς και συνδικαλιστικούς φορείς, καθώς και από τράπεζες. Με αυτόν τον τρόπο, εργαζόμενοι μικρών επιχειρήσεων θα μπορούν να εντάσσονται σε επαγγελματικά συνταξιοδοτικά προγράμματα μέσω της σχέσης της επιχείρησής τους με τον αντίστοιχο φορέα.

Νέο πλαίσιο φορολογικών κινήτρων

Το νομοσχέδιο προβλέπει αναμόρφωση των φορολογικών κινήτρων για εργαζομένους, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Οι εισφορές στα συγκεκριμένα προγράμματα θα εκπίπτουν πλήρως. Το ανώτατο ετήσιο όριο εισφορών διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και στο 35% του ετήσιου εισοδήματος για τους μισθωτούς.

Παράλληλα, η φορολόγηση των παροχών αποσυνδέεται από τα χρόνια ασφάλισης και θα υπολογίζεται με βάση την ηλικία εξόδου από το πρόγραμμα. Καταργείται επίσης η φορολογική επιβάρυνση για όσους εντάσσονται στην επαγγελματική ασφάλιση σε μεγαλύτερη ηλικία.

Πλήρης μεταφορά των ασφαλιστικών δικαιωμάτων

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη φορητότητα των δικαιωμάτων. Ο ασφαλισμένος θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει τα κατοχυρωμένα δικαιώματά του όταν αλλάζει επιχείρηση, ταμείο ή επαγγελματική κατάσταση.

Η αλλαγή εργασίας δεν θα συνεπάγεται απώλεια ή περιορισμό των ποσών και των δικαιωμάτων που έχουν ήδη συσσωρευτεί. Σύμφωνα με την υπουργό, η ρύθμιση ανταποκρίνεται στις συνθήκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας, όπου οι μετακινήσεις μεταξύ επιχειρήσεων και επαγγελματικών κλάδων είναι συχνότερες.

Τα οφέλη για ασφαλισμένους, επιχειρήσεις και οικονομία

Για τους ασφαλισμένους, το νέο πλαίσιο δημιουργεί μια πρόσθετη πηγή συνταξιοδοτικού εισοδήματος. Για τις επιχειρήσεις, η επαγγελματική ασφάλιση λειτουργεί ως κίνητρο προσέλκυσης και διατήρησης προσωπικού, ενώ διευκολύνει την ένταξη των μικρότερων εργοδοτών σε οργανωμένα ασφαλιστικά σχήματα.

Σε επίπεδο οικονομίας, η κυβέρνηση εκτιμά ότι η ανάπτυξη του δεύτερου πυλώνα θα αυξήσει τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση των νοικοκυριών, θα περιορίσει τη φυγή κεφαλαίων και θα δημιουργήσει επενδυτικά διαθέσιμα. Προσδοκά επίσης νέες θέσεις εργασίας στον χρηματοοικονομικό και ασφαλιστικό κλάδο.

Εποπτεία από την Τράπεζα της Ελλάδος

Η Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε ότι το νομοσχέδιο καταρτίστηκε σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία έχει τον ρόλο της εποπτικής αρχής.

Οι νέες ρυθμίσεις, όπως ανέφερε, βασίζονται στην εμπειρία από την εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και από την περίοδο κατά την οποία η εποπτεία των φορέων επαγγελματικής ασφάλισης ασκείται από την κεντρική τράπεζα.

Συναίνεση των κοινωνικών εταίρων

Κατά την υπουργό, το νομοσχέδιο έχει εξασφαλίσει τη συναίνεση των κοινωνικών εταίρων και των φορέων που τοποθετήθηκαν για τις ρυθμίσεις του δεύτερου πυλώνα.

Η ίδια ανέφερε ότι ενσωματώθηκε περισσότερο από το 95% των προτάσεων που υποβλήθηκαν πριν και κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης. Κάλεσε, επομένως, τα κόμματα να μεταφέρουν την κοινωνική συναίνεση και στο επίπεδο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

«Η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος είναι μια διαρκής προσπάθεια να εξασφαλίζουμε ένα σύστημα βιώσιμο, κοινωνικά δίκαιο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της νέας εποχής», ανέφερε η Νίκη Κεραμέως.

Όπως υποστήριξε, το νομοσχέδιο διευρύνει τις επιλογές των εργαζομένων, προσφέρει πρόσθετα εργαλεία στις επιχειρήσεις, ενισχύει την προστασία των ασφαλισμένων και επιδιώκει να αυξήσει τη συνταξιοδοτική αποταμίευση σε βάθος χρόνου.