Ν. Κεραμέως: Ο καλύτερος τρόπος να απαλύνεις τις συνέπειες της διεθνής κρίσης είναι η αύξηση των μισθών

Για τις αυξήσεις σε μισθούς στον κλάδο του επισιτισμού, την τετραήμερη εργασία, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τις συλλογικές συμβάσεις και το νομοσχέδιο για τη διασφάλιση ίσης αμοιβής, μίλησε στον Ant1 η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Ξεκινώντας από τις αυξήσεις στους μισθούς στον κλάδο του επισιτισμού, η υπουργός μίλησε για 400.000 ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στον επισιτισμό και από χτες «έχουν καλύτερους όρους εργασίας».

Η κα. Κεραμέως αναφέρθηκε στο ευνοϊκό πλαίσιο που θέσπισε για την διευκόλυνση της υπογραφής των Συλλογικών Συμβάσεων και εστίασε στην πρακτική σημασία. Ανεβαίνει ο κατώτατος μισθός στον κλάδο το επισιτισμού, μπαίνουν επιδόματα και με την εικόνα που έχει, θα ακολουθήσουν και άλλοι κλάδοι.

«Αν χτες μπόρεσα να επεκτείνω σε 400.000 ανθρώπους τα οφέλη αυτής της Συλλογικής, έγινε μόνο με τους ψήφους της Νέας Δημοκρατίας… Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε όχι στην εθνική κοινωνική συμφωνία», επισήμανε η υπουργός, πριν αναφερθεί στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την 4ημερη εργασία, οι οποίες δεν είναι ξεκάθαρες.

Η υπουργός, αναφέρθηκε και στην ανισότητα της αμοιβής ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Οι γυναίκες στην ΕΕ αμείβονται, κατά μέσο όρο, 12% λιγότερο από τους άνδρες για τις ίδιες θέσεις, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό αγγίζει το 13%. Εστιάζοντας στο νομοσχέδιο για τη διασφάλιση ίσης αμοιβής σε γυναίκες και άνδρες η κα Κεραμέως μίλησε για:

Την ενίσχυση της μισθολογικής διαφάνειας

Απαγόρευση των προκηρύξεων για συγκεκριμένο φύλο

Την δυνατότητα ενός εργαζόμενου να μάθει ποια είναι η μισθολογική δομή ανάμεσα σε θέσεις με τον ίδιο ρόλο (μισθολογική απόκλιση)

Για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε: «Είναι η κορυφαία ευκαιρία για να μιλήσουμε ανοιχτά για όλα τα ζητήματα και προτάσεις πολιτικής … Είναι πολύ σημαντικό να ακούμε και τις διαφορετικές απόψεις. Είμαι ευγνώμων στους συναδέλφους μου στην Βουλή για το εξαιρετικό έργο που κάνουν στο να υποβάλλουν, να διαμορφώνουν προτάσεις πολιτικής, πολλές από τις οποίες, εν τέλη, μετατρέπονται σε νόμους».

Ενώ επεσήμανε πως η ίδια δεν βλέπει «κανένα» αντάρτικο. Κλείνοντας, η υπουργός έκανε μια σύντομη αναφορά για τo Rebrain Greece στο Λονδίνο, η εικόνα περισσότερων από 3.000 Ελλήνων που θέλουν να γυρίσουν μιλάει από μόνη της.