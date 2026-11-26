Στο Μόναχο μεταφέρεται το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026 η δράση Rebrain Greece του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με στόχο τη διασύνδεση εξειδικευμένων επαγγελματιών της ελληνικής διασποράς με κορυφαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: «Η Ελλάδα του σήμερα προσφέρει επαγγελματικές προοπτικές που πριν από μερικά χρόνια δεν υπήρχαν. Μέσα από τις δράσεις του ReBrain Greece φέρνουμε αυτές τις ευκαιρίες πιο κοντά στους συμπατριώτες μας που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, δημιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας με επιχειρήσεις που αναζητούν εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Το Σάββατο, στο Μόναχο, 35 κορυφαίες επιχειρήσεις θα προσφέρουν περισσότερες από 500 θέσεις εργασίας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο επιστροφής τους να διερευνήσουν συγκεκριμένες επαγγελματικές προοπτικές. Στόχος μας είναι η επιστροφή στην Ελλάδα να αποτελεί μια συνειδητή και ελκυστική επαγγελματική επιλογή για ολοένα και περισσότερους συμπατριώτες μας.»

Η εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο «The Westin Grand Munich», θα δώσει τη δυνατότητα σε Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό να έρθουν σε απευθείας επαφή με εκπροσώπους 35 εταιρειών που συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες της χώρας και προσφέρουν περισσότερες από 500 θέσεις εργασίας σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της ελληνικής οικονομίας.

Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση αντίστοιχων εκδηλώσεων στο Άμστερνταμ, το Ντίσελντορφ, το Λονδίνο, τη Στουτγάρδη και τη Νέα Υόρκη, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά περισσότεροι από 9.600 επισκέπτες και 120 αποστολές κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων και φορέων της βιομηχανίας, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συνεχίζει τη διεθνή δράση εξωστρέφειας, αναδεικνύοντας τις επαγγελματικές ευκαιρίες που προσφέρει σήμερα η ελληνική αγορά εργασίας.

Οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας αφορούν, μεταξύ άλλων, τους κλάδους της ενέργειας, της βιομηχανίας, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, των τραπεζικών υπηρεσιών, των κατασκευών και υποδομών, της ναυτιλίας, του τουρισμού, της φαρμακοβιομηχανίας, της υγείας, της αμυντικής βιομηχανίας και της αεροδιαστημικής.

Επισημαίνεται ότι ένας σημαντικός αριθμός Ελλήνων που διαβιούν στη Γερμανία έχει ήδη δηλώσει συμμετοχή στη σχετική πλατφόρμα εγγραφής, ενώ η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως και καθόλη τη διάρκεια της εκδήλωσης του Σαββάτου.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://rebrain-greece.idloom.events/rebrain-greece-munich

Η συμμετοχή στην δράση «Rebrain Greece» είναι δωρεάν.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, από τους 773.296 πολίτες που έφυγαν από την Ελλάδα κατά την περίοδο 2010-2024, οι 473.042 έχουν ήδη επιστρέψει. Παράλληλα, ο επαναπατρισμός ενθαρρύνεται και μέσω φορολογικών κινήτρων, όπως η μείωση κατά 50% του φόρου εισοδήματος για επτά χρόνια για όσους πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.