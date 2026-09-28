Ν. Κεραμέως: Λήξαν το θέμα για το επίδομα ανεργίας, κανένα εσωκομματικό θέμα

ήξαν» χαρακτήρισε το θέμα, που προέκυψε μετά τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, παραπέμποντας στην δήλωση του ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΕΡΤ, και τις διαβεβαιώσεις του ότι δεν αλλάζει σε τίποτα η θέση της κυβέρνησης ότι το ασφαλιστικό είναι ανταποδοτικό δικαίωμα των εργαζομένων.

Απαντώντας σε σχετικές επίκαιρες ερωτήσεις των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, Παύλου Χρηστίδη και Γιώργου Νικητιάδη, που κατηγόρησαν την κυβέρνηση για «κρυφή ατζέντα σχετικά με το επίδομα ανεργίας» η κ. Κεραμέως, αντέτεινε ότι «ο κ. Μαρινάκης εξέφρασε προσωπική άποψη.

«Η θέση της κυβέρνησης δεν αλλάζει σε τίποτα για το επίδομα ανεργίας, το ασφαλιστικό είναι ανταποδοτικό δικαίωμα. Το ζήτημα που προέκυψε απαντήθηκε από την πρώτη στιγμή. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός το έκλεισε, αμέσως με δήλωση του στην ΕΡΤ διαβεβαιώνοντας ότι δεν πρόκειται να κοπεί το επίδομα ανεργίας, και ότι είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα των εργαζομένων και όχι προνοιακό» τόνισε.

Παράλληλα, απέρριψε τις αιτιάσεις για «κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης, η οποία αποκαλύπτεται από δηλώσεις ορισμένων στελεχών της ΝΔ» επαναλαμβάνοντας ότι το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό και όχι προνοιακό δικαίωμα»,

Όπως είπε η υπουργός Εργασίας, σταθερή επιδίωξη της κυβέρνησης που εφαρμόζεται μέσα από τις πολιτικές της, είναι ο άνεργος να μπορέσει να ξανασταθεί στα πόδια του και να ξαναμπεί στην αγορά εργασίας.

«Είναι πρωτοφανές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να εκφράζει προσωπική άποψη», σχολίασε ο κ. Χρηστίδης, ενώ έκανε λόγο «για αντίληψη στελεχών της ΝΔ που είναι εντελώς εκτός της πραγματικότητας από τη ζοφερή πραγματικότητα που βιώνουν οι έλληνες πολίτες και οι εργαζόμενοι».

«Η χώρα αυτή τη στιγμή έχει το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης που είχε ποτέ στην ιστορία της, είναι στο 72,2%, και έχει τη χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 18 ετών, στο 7,9% από 18% που ήταν. Αυτά δεν έχουν γίνει από μόνα τους, αλλά είναι το αποτέλεσμα ενός συνεκτικού σχεδίου που εφαρμόζει η κυβέρνηση, και της στοχευμένης αποτελεσματικής πολιτικής μας», ανταπάντησε η κ. Κεραμέως.

«Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, ούτε περικοπής, ούτε χρονικού περιορισμού του επιδόματος ανεργίας. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, είπε, ότι δεν τίθεται απολύτως κανένα ζήτημα περικοπής επιδόματος ανεργίας. Εφαρμόζουμε μια συνεκτική και στοχευμένη πολιτική τα τελευταία χρόνια. Είναι ξεκάθαρο, ότι με τις δομικές μεταρρυθμιστικές αλλαγές που εφαρμόζουμε, θέλουμε μια κοινωνία εργαζομένων και όχι ανέργων», κατέληξε η υπουργός Εργασίας.