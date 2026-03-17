Ν. Κεραμέως: Κατώτατος μισθός 930€ – 1.100€ στον κλάδο του επισιτισμού – Υπεγράφη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης εργασίας χαιρέτισε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνοντας τη σημασία της εξέλιξης για τον κλάδο του επισιτισμού.

«Πρόκειται για μια νέα, ιδιαίτερα σημαντική Συλλογική Σύμβαση στον επισιτισμό, η οποία προβλέπει κατώτατες αποδοχές από 930 έως 1.100 ευρώ — δηλαδή αυξήσεις που φθάνουν έως και το 25% σε σχέση με τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό — καθώς και ένα ευρύ πλέγμα πρόσθετων παροχών και επιδομάτων που ενισχύουν ουσιαστικά το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων.

Οι αυξήσεις αυτές δύνανται να καλύψουν έως και 400.000 εργαζόμενους του κλάδου, υπό την προϋπόθεση επέκτασης της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Αποτελούν, δε, απτό αποτέλεσμα της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας που ψηφίστηκε μόλις πριν από έναν μήνα: περισσότερες συλλογικές συμβάσεις, υψηλότεροι μισθοί και ποιοτικότερες συνθήκες εργασίας», σημείωσε.