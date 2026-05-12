Ν. Κεραμέως: Καλύτεροι μισθοί και Συλλογικές Συμβάσεις για πάνω από 400.000 εργαζόμενους σε επισιτισμό και ζαχαρώδη προϊόντα

Με απόφαση της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως και στη βάση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, επεκτείνονται σε όλους τους εργαζόμενους των κλάδων του επισιτισμού και των ζαχαρωδών προϊόντων δύο νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που αφορούν συνολικά πάνω από 400.000 εργαζόμενους.

Για την επέκταση αυτή μίλησε, μεταξύ άλλων, η κ. Κεραμέως σε συνέντευξή της σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού MEGA, εξηγώντας ότι επεκτείνονται οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας σε όλους τους εργαζόμενους των κλάδων αυτών, δηλαδή σε όσους εργάζονται στην εστίαση, σε εστιατόρια, ταβέρνες, καφέ, αναψυκτήρια, εταιρείες catering, καθώς και στην παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων.

«Αυτό σημαίνει καλύτερους μισθούς, πρόσθετες παροχές και επιδόματα», τόνισε η υπουργός Εργασίας, επισημαίνοντας ότι η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που αφορά στον κλάδο του επισιτισμού προβλέπει βασικό μισθό από 930 ευρώ έως 1.100 ευρώ.

Επίσης, οι δύο Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας αφορούν την τριετία 2026-2028 και προβλέπουν αποδοχές έως και περίπου 20%, πάνω από τον νόμιμο κατώτατο μισθό.

Όπως είπε η υπουργός Εργασίας, υπάρχουν και άλλες επιπλέον παροχές που προβλέπονται, όπως είναι η προσαύξηση τριετιών, το επίδομα γάμου 10%, το επίδομα εποχικής απασχόλησης 10% και το επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης 15%.

«Όλες αυτές οι παροχές επεκτείνονται σε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου. Αυτή η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υπεγράφη από τους εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών και εμείς την επεκτείναμε συνολικά σε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου στη βάση της Κοινωνικής Συμφωνίας», υπογράμμισε η κ. Κεραμέως.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στη συμμετοχή ρεκόρ που καταγράφηκε στην εκδήλωση «Rebrain Greece» στο Λονδίνο, αλλά στην επέκταση του προγράμματος απασχόλησης 500 τραυματιοφορέων στον δημόσιο τομέα της υγείας για 12 επιπλέον μήνες.

Σε ερώτηση σχετικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία, η κ. Κεραμέως απάντησε:

«Ποια από όλες τις προτάσεις του κ. Ανδρουλάκη; Στην αρχή, ο κ. Ανδρουλάκης έλεγε “τουρισμός και εστίαση, τώρα που ξεκινάει η σεζόν ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για την τετραήμερη εργασία”, μετά από δύο μέρες, είπε ”όχι δεν εννοούσα για τουρισμό και εστίαση, εννοούσα για συγκεκριμένες επιχειρήσεις, όχι εντάσεως εργασίας και μόνο για επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 20 εργαζομένων, μιλάμε για ένα λιγότερο από 5% των επιχειρήσεων της χώρας”.

Το πρώτο, λοιπόν, είναι να μας πει την πρότασή του, να μας την εξηγήσει, να μας την τεκμηριώσει.

Η δυνατότητα για τετραήμερη εργασία υπάρχει, την καταψήφισε το ΠΑΣΟΚ.

Ψηφίστηκε πριν από μερικούς μήνες στη Βουλή των Ελλήνων η δυνατότητα να δουλεύεις Δευτέρα με Πέμπτη όλο τον χρόνο.

Δεύτερον, υπάρχει η δυνατότητα και μέσω Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας να συμφωνήσεις λιγότερες ώρες εργασίας.

Όταν κάνεις μία πρόταση που αφορά εν δυνάμει εκατομμύρια εργαζόμενους το λιγότερο που μπορείς να κάνεις είναι μία μελέτη και πώς θα γίνει αυτό στην πράξη.

Κανένας κοινωνικός εταίρος δεν συμφωνεί, οι κοινωνικοί εταίροι τους οποίους το ίδιο το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύει πολύ συχνά και λέει πόσο σημαντικό είναι να τους ακούμε. Αρκετοί επικεφαλής των κοινωνικών εταίρων είναι και στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Βγήκαν και του είπαν ότι είναι εντελώς ανεφάρμοστο αυτό το οποίο προτείνει.

Εμείς είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε να ενισχύσουμε τους εργαζόμενους. Οι αυξήσεις μισθών, μέσω Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, δεν θα είχε γίνει αν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είχε περάσει και ψηφίσει την Κοινωνική Συμφωνία. Το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε.

Είναι στη σωστή κατεύθυνση οτιδήποτε είναι εμπεριστατωμένο και τεκμηριωμένο, αλλά δεν έχουμε δει μία εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη πρόταση».