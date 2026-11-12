Ν. Κεραμέως: Έρχεται νομοσχέδιο που ρυθμίζει τους όρους λειτουργίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην αγορά εργασίας

Σημαντικοί ομιλητές δίνουν το «παρών» στο πλαίσιο του Ετήσιου Συνεδρίου του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (IIA Greece), με κεντρικό μήνυμα «Lights on, let’s go!», που διεξάγεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και φέτος αναδεικνύει τη σημασία του ρόλου του εσωτερικού ελεγκτή σε ένα μεταβαλλόμενο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.

Λαμβάνοντας τον λόγο, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κυρία Νίκη Κεραμέως, ανέφερε ότι ο εσωτερικός έλεγχος έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τη σημερινή επιχείρηση στην Ελλάδα. Όπως επισήμανε, μια ουσιαστική εργασιακή νοοτροπία οικοδομείται όταν οι κανόνες αποτελούν μέρος της λειτουργίας της επιχείρησης και όταν ενσωματώνονται στοιχεία όπως η πρόληψη, η διαφάνεια και η αξιολόγηση κινδύνων. Οι εσωτερικοί ελεγκτές, όπως υποστήριξε, στέκονται δίπλα στη διοίκηση, εντοπίζουν αδυναμίες και συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι το 2025 εκσυγχρονίστηκε η εργασιακή νομοθεσία, το 2026 ψηφίστηκε ο νόμος για τη μισθολογική διαφάνεια, ενώ το νέο Εργάνη 2 αναβαθμίζει τη σχέση των επιχειρήσεων με το κράτος και απλοποιεί διαδικασίες, συμβάλλοντας στην καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας τους.

Όλα αυτά, όπως σημείωσε, συμβαίνουν σε ένα εργασιακό περιβάλλον που μεταβάλλεται με ραγδαίους ρυθμούς. Η ανεργία στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον στο 7,6%, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών, 8 στους 10 πολίτες εργάζονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, ενώ ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί έως και 42%. Την ίδια στιγμή, η μεγάλη αλλαγή στην αγορά εργασίας είναι η επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σε αυτό το σημείο, η Υπουργός ανέφερε ότι βρίσκεται σε διαβούλευση νομοσχέδιο για τις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, το οποίο επιχειρεί να θεσπίσει κανόνες, όρους και φίλτρα για τη λειτουργία της στις επιχειρήσεις. Σε αυτή τη διαδικασία ριζικού μετασχηματισμού, η συμβολή των εσωτερικών ελεγκτών είναι καταλυτικής σημασίας, προκειμένου η ενσωμάτωση της ΤΝ στη σημερινή αγορά εργασίας να γίνει ομαλά, πρόσθεσε η κυρία Κεραμέως.

Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος ανέφερε ότι το ετήσιο συνέδριο Εσωτερικού Ελέγχου μπορεί να εκπέμψει φως, καθώς αυτό είναι που χρειαζόμαστε σήμερα. «Να έχουμε φώτα αναμμένα, να βλέπουμε κινδύνους, δυνατότητες και στη συνέχεια να τολμούμε και να παίρνουμε αποφάσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Αυτή είναι η ουσία του εσωτερικού ελέγχου, να εντοπίζει αδυναμίες πριν εμφανιστεί το πρόβλημα, με στόχο να περάσουμε από την κουλτούρα συμμόρφωσης σε μια κουλτούρα αξιοπρέπειας», συμπλήρωσε.

Έκανε, δε, ιδιαίτερη μνεία στην Περιφέρεια Αττικής, της οποίας ηγείται, σημειώνοντας ότι φιλοξενεί το 50% των θέσεων εργασίας της χώρας και αδειοδοτεί το 62% όλων των επιχειρήσεων και των δομών της. Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε ότι «όταν η Περιφέρεια Αττικής προοδεύει, προοδεύει όλη η Ελλάδα».

Κατά τον κ. Χαρδαλιά, είναι αναγκαίο τα χαρακτηριστικά κάθε Περιφέρειας να μην αντιμετωπίζονται με οριζόντια λογική, καθώς καθεμία έχει τα δικά της ιδιαίτερα στοιχεία. «Χρειάζεται οδικός χάρτης, αναλυτικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε. Ευθύνη δική μας είναι να βρίσκουμε λύσεις», υποστήριξε.

Αναφερόμενος, δε, στον εσωτερικό έλεγχο στην Περιφέρεια Αττικής, υποστήριξε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας, αναβαθμίστηκε και έγιναν παρεμβάσεις όπου διαπιστώθηκαν αδύναμα σημεία. «Για την Περιφέρεια δεν αρκεί μόνο ένας εσωτερικός έλεγχος. Είναι το τι συμβαίνει την επόμενη ημέρα, η εξέλιξή του, και αυτό τελικά είναι και το μέτρο της επιτυχίας του», δήλωσε από το βήμα του συνεδρίου.

Ο κ. Χαρδαλιάς έκλεισε την εισήγησή του τονίζοντας ότι το περιβάλλον κινδύνων στη σημερινή εποχή μεταβάλλεται με μεγάλη ταχύτητα. Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι γεωπολιτικές εξελίξεις αλλάζουν τα δεδομένα, ο εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει, σε αυτό το περιβάλλον, να χρησιμοποιεί νέα εργαλεία και να κοιτά μπροστά.