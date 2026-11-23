Στην οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων, στα νέα προγράμματα απασχόλησης, στην πορεία της ανεργίας και στην προσπάθεια επιστροφής των Ελλήνων που έφυγαν στο εξωτερικό επικεντρώθηκε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΪ.

Η υπουργός υπενθύμισε ότι 2,1 εκατομμύρια συνταξιούχοι έλαβαν ενίσχυση 400 ευρώ, ενώ μέχρι το τέλος Νοεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι πληρωμές και για τις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων, μεταξύ των οποίων τα άτομα με αναπηρία.

Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη ενίσχυση έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με την πρώτη εφαρμογή του μέτρου. Συγκεκριμένα, από τα 250 ευρώ που δόθηκαν πέρυσι στους μισούς δικαιούχους, το ποσό αυξήθηκε στα 300 και πλέον στα 400 ευρώ, ενώ παράλληλα διπλασιάστηκε ο αριθμός των συνταξιούχων που το λαμβάνουν.

Η συνολική δαπάνη για την ενίσχυση των συνταξιούχων προσεγγίζει τα 900 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την υπουργό, η οποία υποστήριξε ότι η εξασφάλιση των πόρων συνδέεται με την αύξηση της φορολογικής και ασφαλιστικής συμμόρφωσης, την ψηφιακή κάρτα εργασίας, την επέκταση των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω POS και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Ψηφιακή κάρτα εργασίας

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Νίκη Κεραμέως στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, επισημαίνοντας ότι σε ορισμένους κλάδους καταγράφηκε αύξηση έως και 1.200% στις δηλωμένες υπερωρίες μετά την εφαρμογή της.

Όπως εξήγησε, η αύξηση αυτή αποτυπώνει υπερωρίες που προηγουμένως δεν δηλώνονταν και πλέον καταγράφονται, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να αμείβονται για τον πραγματικό χρόνο απασχόλησής τους, να ενισχύεται ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων και να αυξάνονται τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων.

Η υπουργός υποστήριξε ότι η δημιουργία πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να επιστρέφει πόρους στην κοινωνία, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι τα μέτρα αυτά δεν αποτελούν πανάκεια για τις οικονομικές δυσκολίες των πολιτών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις, σημειώνοντας ότι έχει ήδη καταργηθεί για το 50% των δικαιούχων και ότι η πλήρης κατάργησή της θα εφαρμοστεί με τις συντάξεις Ιανουαρίου. Επίσης, έκανε λόγο για την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας που είχαν θεσπιστεί με τον νόμο Τσίπρα – Κατρούγκαλου.

Ερωτηθείσα εάν υπάρχει προοπτική το ποσό των 400 ευρώ να εξελιχθεί σταδιακά σε 13η σύνταξη, η κ. Κεραμέως απάντησε ότι η δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης των εισοδημάτων θα εξαρτηθεί από την πορεία της οικονομίας.

«Πέρυσι δώσαμε 250 ευρώ σε ένα εκατομμύριο συνταξιούχους. Φέτος δίνουμε 400 ευρώ σε 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη διεύρυνση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσω αυξήσεων, μειώσεων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Νέα προγράμματα για 27.000 θέσεις εργασίας

Στο μέτωπο της απασχόλησης, η υπουργός αναφέρθηκε στη μείωση της ανεργίας στο 7,6%, υποστηρίζοντας ότι από το 2019 περίπου 600.000 πολίτες που δεν εργάζονταν έχουν πλέον βρει δουλειά.

Παρουσίασε, επίσης, τα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης που βρίσκονται σε εξέλιξη, δίνοντας έμφαση σε συγκεκριμένες κοινωνικές και ηλικιακές ομάδες.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε σε πρόγραμμα για κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, μέσω του οποίου επιδοτείται για 12 μήνες το 90% του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους για θέσεις εξ αποστάσεως εργασίας. Στόχος, όπως εξήγησε, είναι να δοθεί η δυνατότητα σε πολίτες να παραμείνουν στην περιφέρεια, χωρίς να αποκλείονται από ευκαιρίες απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εδρεύουν σε μεγάλα αστικά κέντρα.

Παράλληλα, είπε ότι υπάρχουν προγράμματα για την πρόσληψη άνεργων γυναικών, με επιδότηση του 70% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία αυξάνεται στο 80% όταν πρόκειται για μητέρες παιδιών έως 15 ετών.

Επιπλέον, ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα για 27.000 θέσεις εργασίας, που απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω, με προτεραιότητα στις γυναίκες και στους ανέργους άνω των 50 ετών.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο κατάργησης του επιδόματος ανεργίας, η υπουργός ήταν κατηγορηματική ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ασφαλιστικό δικαίωμα των εργαζομένων.

473.000 Έλληνες έχουν επιστρέψει

Η επιστροφή των Ελλήνων που έφυγαν στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης αποτελεί, σύμφωνα με την υπουργό, μία ακόμη προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής.

Όπως ανέφερε, περίπου 770.000 άνθρωποι έφυγαν από την Ελλάδα εκείνη την περίοδο, ενώ σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat έχουν επιστρέψει περίπου 473.000, αριθμός που αντιστοιχεί στο 62% όσων έφυγαν.

Στο πλαίσιο αυτό, η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε στην εκδήλωση «Ημέρα Καριέρας» που θα πραγματοποιηθεί στο Μόναχο το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή 30 μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων από τον τραπεζικό, βιομηχανικό, τηλεπικοινωνιακό και υγειονομικό τομέα.

Όπως είπε, οι επιχειρήσεις αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό και θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν χιλιάδες συνεντεύξεις με Έλληνες που ζουν και εργάζονται στη Γερμανία.

Παράλληλα, σημείωσε ότι έχουν θεσπιστεί φορολογικά κίνητρα για όσους επιστρέφουν στην Ελλάδα, καθώς και ρυθμίσεις για την αυτόματη αναγνώριση επαγγελματικών ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων, με στόχο τον περιορισμό των γραφειοκρατικών εμποδίων.

Τι είπε για μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές

Αναφερόμενη στις αποδοχές των εργαζομένων, η υπουργός υποστήριξε ότι ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά 42% και ο μέσος μισθός κατά περίπου 30%.

Παράλληλα, κάλεσε τις μεγάλες επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε περαιτέρω αυξήσεις των αποδοχών, επισημαίνοντας ότι η μείωση της ανεργίας και η ανάγκη προσέλκυσης και διατήρησης προσωπικού δημιουργούν τις προϋποθέσεις για καλύτερες αμοιβές.

Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι οι μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην κάλυψη του αυξημένου μισθολογικού κόστους, σημειώνοντας ότι περίπου το 92% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα απασχολεί έως 10 εργαζομένους.

Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη σταδιακή μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, με νέα μείωση κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα τον Απρίλιο. «Αθροιστικά, αυτό βγαίνει στις 5,9 μονάδες μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών» είπε.

Ερωτηθείσα, επίσης, εάν οι υποθέσεις που αφορούν τους Τσάφο, Λιάκο και Τσαβδαρίδη προκαλούν πολιτική ζημιά στην κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία, υποστήριξε ότι έχουν δοθεί απαντήσεις για καθεμία από αυτές.

Ειδικά για την υπόθεση Λιάκου, ανέφερε ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη και ότι έχουν ληφθεί δικλίδες ασφαλείας, ώστε να αποκλειστεί ακόμη και το ενδεχόμενο έμμεσης σύγκρουσης συμφερόντων.

Τέλος, αναφέρθηκε στις πολιτικές διαφωνίες με τον Αντώνη Σαμαρά, σημειώνοντας ότι η αντιπαράθεση μαζί του γίνεται με πολιτικά επιχειρήματα. Αμφισβήτησε, παράλληλα, την εικόνα συνολικής αποτυχίας που, όπως είπε, παρουσιάζει η αντιπολίτευση, επικαλούμενη τη μείωση της ανεργίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

«Δεν υπάρχει πιο σημαντική κοινωνική πολιτική από το να μπορεί ο άλλος να σταθεί στα πόδια του, να μην εξαρτάται από κανέναν, ούτε από επιδόματα», κατέληξε η υπουργός.