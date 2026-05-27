Ν. Κεραμέως: Δεν επιτρέπεται μισθολογική απόκλιση με βάση το φύλο – Ποιες αλλαγές φέρνει το νομοσχέδιο

Αυστηρότερο πλαίσιο για τις επιχειρήσεις που διατηρούν αδικαιολόγητες μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών φέρνει το νέο νομοσχέδιο που προωθεί το υπουργείο Εργασίας.

Ειδικότερα, όταν προκύπτει αδικαιολόγητη μισθολογική απόκλιση άνω του 5% για ίδια ή ισοδύναμη εργασία θα ενεργοποιείται διαδικασία ελέγχου.

Στην εφαρμογή του αναφέρθηκε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, υπογραμμίζοντας ότι «ο μισθός πρέπει να εξαρτάται από τη δουλειά και την αξία και όχι από το φύλο». «Δεν επιτρέπεται μισθολογική απόκλιση με βάση το φύλο», τόνισε.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στην ΕΡΤ, το νομοσχέδιο ενσωματώνει ευρωπαϊκή οδηγία και εισάγει συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις τόσο πριν όσο και μετά την πρόσληψη εργαζομένων.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι οι αγγελίες εργασίας θα πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο, ενώ οι εργοδότες θα υποχρεούνται να γνωστοποιούν εκ των προτέρων τον μισθό ή το εύρος αποδοχών για τη θέση.

Παράλληλα, απαγορεύεται η ερώτηση προς υποψηφίους για προηγούμενες αποδοχές, ενώ εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ζητούν πληροφορίες για τη μισθολογική δομή της επιχείρησης, σε περίπτωση που θεωρούν ότι υφίστανται διακρίσεις. «Αυτό που δεν επιτρέπεται είναι αδικαιολόγητες αποκλίσεις, δηλαδή ο μισθός να είναι χαμηλότερος μόνο και μόνο λόγω φύλου», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι σήμερα οι γυναίκες στην Ελλάδα αμείβονται κατά μέσο όρο 13% λιγότερο.

Η υπουργός διευκρίνισε ότι μισθολογικές διαφορές μπορούν να υπάρχουν μόνο όταν βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, όπως εμπειρία ή προσόντα, ενώ πρόσθεσε ότι σε περιπτώσεις ύπαρξης συλλογικών συμβάσεων τεκμαίρεται η απουσία αδικαιολόγητων αποκλίσεων.

Ψηφιακή κάρτα εργασίας και επέκταση σε νέους κλάδους

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία –όπως είπε– προστατεύει ήδη πάνω από 2 εκατομμύρια εργαζόμενους, με άμεση επέκταση σε επιπλέον κλάδους, όπως η υγεία (πλην ιατρών ιδιωτικού τομέα), οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες καθαριότητας, τα κομμωτήρια και τα καθαριστήρια.

Σύμφωνα με την ίδια, η εφαρμογή του μέτρου έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των δηλωμένων υπερωριών, σε ορισμένους κλάδους ακόμη και κατά 1.200%, γεγονός που –όπως τόνισε– αποδεικνύει την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά εργασίας.

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών από το 2027

Η κα Κεραμέως επιβεβαίωσε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα εφαρμοστεί νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες, η οποία θα ανεβάσει τη συνολική μείωση στις 6 ποσοστιαίες μονάδες.

Ένταξη υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά

Παράλληλα, παρουσίασε ρύθμιση που αφορά την ένταξη επαγγελματιών υγείας στα βαρέα και ανθυγιεινά, αποκαθιστώντας –όπως είπε– μια «αδικαιολόγητη στρέβλωση» μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η ρύθμιση αφορά νοσηλευτές, βοηθούς νοσηλευτών, διασώστες και οδηγούς ασθενοφόρων, οι οποίοι πλέον θα έχουν ενιαίο πλαίσιο συνταξιοδότησης, με δυνατότητα εξόδου από τα 62 έτη υπό προϋποθέσεις. Το μέτρο εκτιμάται ότι αφορά έως και 23.000 εργαζόμενους.

Έλεγχοι στην αγορά εργασίας και αυστηρά πρόστιμα

Αναφερόμενη στις συνθήκες εργασίας κατά τη θερινή περίοδο, η υπουργός τόνισε ότι εντατικοποιούνται οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές.

Όπως ανέφερε, το πρόστιμο για αδήλωτη εργασία ανέρχεται σε 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ υπογράμμισε ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας, σε συνδυασμό με τους ελέγχους, αποτελεί βασικό εργαλείο για την προστασία των εργαζομένων.