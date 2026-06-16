Ν. Κεραμέως: Αύξηση μισθών μέσω συλλογικών συμβάσεων – Στα 2,5 εκατ. εργαζόμενους η ψηφιακή κάρτα εργασίας

Στην ενίσχυση των μισθών και των όρων εργασίας μέσω συλλογικών συμβάσεων, καθώς και στην επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, στάθηκε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, επισημαίνοντας παράλληλα τη σημασία της ενεργητικής πολιτικής απασχόλησης για ευάλωτες ομάδες.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στην ΕΡΤ, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αγορά εργασίας, με μείωση της ανεργίας, αύξηση της απασχόλησης και ενίσχυση των μισθών. Ωστόσο, τόνισε ότι υπήρχαν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης στον τομέα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

«Ιστορική» κοινωνική συμφωνία για συλλογικές συμβάσεις

Η υπουργός έκανε λόγο για μια «ιστορική κοινωνική συμφωνία», η οποία προέκυψε έπειτα από διαπραγματεύσεις 9-10 μηνών μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών και ψηφίστηκε από τη Βουλή τον Φεβρουάριο.

Όπως σημείωσε, ήδη από τον επόμενο μήνα ξεκίνησαν να υπογράφονται νέες συλλογικές συμβάσεις, με άμεσο αποτέλεσμα αυξήσεις μισθών και βελτίωση των όρων εργασίας.

Ενδεικτικά ανέφερε τη συλλογική σύμβαση στον κλάδο της εστίασης, η οποία, όπως είπε, «ξεκόλλησε» μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα και επεκτάθηκε σε περίπου 400.000 εργαζόμενους. Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε νέα σύμβαση στον κλάδο των τεχνολόγων τροφίμων, που υπεγράφη μετά από 15 χρόνια και αφορά έως 2.500 εργαζόμενους.

Η ίδια τόνισε ότι οι συλλογικές συμβάσεις ενισχύουν όχι μόνο τους μισθούς αλλά και τους όρους εργασίας, όπως επιδόματα και παροχές, μέσω ενιαίας διαπραγμάτευσης.

Στις Βρυξέλλες για την προβολή του «ελληνικού παραδείγματος»

Η υπουργός γνωστοποίησε ότι θα μεταβεί στις Βρυξέλλες μαζί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να παρουσιαστεί το ελληνικό μοντέλο κοινωνικού διαλόγου ως παράδειγμα προς μίμηση στην Ευρώπη.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Επίτροπος Απασχόλησης, με στόχο να αναδειχθεί η εμπειρία της Ελλάδας στη σύναψη συλλογικών συμβάσεων.

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: 2,5 εκατ. εργαζόμενοι σε υποχρεωτική εφαρμογή

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, σημειώνοντας ότι καλύπτει πλέον περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους, με νέους κλάδους να εντάσσονται σταδιακά σε πιλοτική εφαρμογή.

Όπως εξήγησε, από το φθινόπωρο η εφαρμογή θα είναι υποχρεωτική για το σύνολο αυτών των εργαζομένων.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι η κάρτα εργασίας:

ενισχύει τα εισοδήματα μέσω καταγραφής και πληρωμής υπερωριών,

ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων,

αυξάνει τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων.

Μάλιστα, ανέφερε ότι το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το 2024, ενώ σε ορισμένους κλάδους η αύξηση έφτασε έως και το 1.200%.

Διευκρίνισε επίσης ότι υπάρχει ρητή απαγόρευση μείωσης μισθού λόγω εφαρμογής της κάρτας εργασίας.

Προγράμματα απασχόλησης για 55+ και άτομα με αναπηρία

Η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε και σε προγράμματα στήριξης της απασχόλησης, σημειώνοντας ότι ήδη πάνω από 35.000 άτομα άνω των 55 ετών έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα επιδοτούμενης εργασίας σε δημόσιους φορείς.

Το πρόγραμμα στοχεύει, όπως είπε, στην επανένταξη ανέργων μεγαλύτερης ηλικίας, ιδίως όσων βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε πρόγραμμα απασχόλησης για άτομα με αναπηρία, το οποίο επεκτάθηκε πρόσφατα και καλύπτει πλέον 3.000 ωφελούμενους.

Νομοσχέδιο για ίσες αμοιβές – Στο 13% το μισθολογικό χάσμα

Τέλος, η υπουργός έκανε λόγο για νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και αφορά την ισότητα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Όπως τόνισε, βασική αρχή είναι ότι «η αμοιβή πρέπει να καθορίζεται από τη δουλειά και την αξία και όχι από το φύλο».

Παρά τη βελτίωση που έχει σημειωθεί, σημείωσε ότι το μισθολογικό χάσμα στην Ελλάδα παραμένει στο 13%, έναντι 11% στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη περαιτέρω παρεμβάσεων.