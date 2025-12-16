Ν. Κεραμέως: Από σήμερα λειτουργεί πιλοτικά το ΕΡΓΑΝΗ 2

Την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος Εργάνη 2 ανακοίνωσε μιλώντας στην ΕΡΤ, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

«Στις 16 Φεβρουαρίου εξαφανίζεται το Εργάνη 1 άρα μπαίνει σε πλήρη παραγωγική λειτουργία το Εργάνη 2 και από σήμερα τίθεται σε λειτουργία μια εκτενής πιλοτική εφαρμογή για εξοικείωση», είπε η κα Κεραμέως.

«Απαιτείται ένα αντί για 4 έγγραφα που απαιτούνταν για πρόσληψη», ανέφερε μιλώντας για τον σημαντικό εκσυγχρονισμό του συστήματος.

Συγκεκριμένα η υπουργός Εργασίας ανέφερε:

Ήδη υλοποιήθηκε η μόνιμη ενίσχυση και 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχοι έχουν λάβει τα 250 ευρώ.

Στις 19 και 22 Ιανουαρίου θα λάβουν συντάξεις οι δικαιούχοι και θα διαπιστώσουν την αύξηση κατά 2,4% που ξεπερνάει το 16% αν υπολογιστεί σωρευτικά με τις αυξήσεις των 4 ετών.

Το βασικό αίτημα κατάργησης της Προσωπικής Διαφοράς υλοποιείται. Η κατάργηση θα είναι οριστική το 2027 και ήδη έχει μειωθεί ώστε όλοι από τη σύνταξη Ιανουαρίου να δουν αύξηση.

Η νέα φορολογική μεταρρύθμιση που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό ωφελεί οριζόντια την κοινωνία κι έχει μικρότερες παρακρατήσεις για συνταξιούχου

Σχετικά με την Κάρτα Εργασίας, η Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι οι υπερωρίες το 2025 αυξήθηκαν σε 2,5 εκατομμύρια περισσότερες από το 2024 που ερμηνεύεται ως διασφάλιση της αμοιβής των εργαζομένων.

Οι αποδοχές μάλιστα αυξήθηκαν κατά 48% και η μεγαλύτερη συμμόρφωση απέφερε υπερπλεόνασμα 800 εκατομμυρίων που επιστρέφεται στην κοινωνία.

Σε ερώτηση για το αγροτικό, η κυρία Κεραμέως ανέφερε ότι:«Έχουμε θεσμοθετήσει μόνιμες ρυθμίσεις ενίσχυσης των αγροτών. Κανείς δεν αρνήθηκε το διάλογο. Ο αρμόδιος Υπουργός είπε σε όλους τους τόνους ελάτε να συζητήσουμε»