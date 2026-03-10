Ν. Κακλαμάνης: Υποδεχόμαστε την έκθεση για την ιστορία της Πράσινης Γραμμής ως πράξη ιστορικής συνείδησης

«ΗΠράσινη Γραμμή μετέτρεψε τη μοναδική μοιρασμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης σε ένα πληγωμένο και διχασμένο σώμα, που εξακολουθεί να βιώνει το τραύμα του διαχωρισμού και να αναζητεί τη δυνατότητα επανένωσης. Η Βουλή των Ελλήνων υποδέχεται την έκθεση όχι μόνο ως πολιτιστική δράση, αλλά και ως πράξη ιστορικής συνείδησης και αλληλεγγύης προς τον κυπριακό λαό». Με αυτό το μήνυμα ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης άνοιξε, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, την εμβληματική έκθεση «SECTOR 2: ΛΕΥΚΩΣΙΑ» που παρουσιάζει την ιστορία της Πράσινης Γραμμής, η οποία από τις 30 Δεκεμβρίου 1963 χωρίζει τη Λευκωσία στα δύο.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της Βουλής, η έκθεση φιλοξενείται στον ιστορικό χώρο του Δημόσιου Καπνεργοστασίου με τη στήριξη του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη και του Δήμου Λευκωσίας. Διοργανωτές της εκδήλωσης είναι η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ 2026, το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, επικαλούμενος τη συγκλονιστική περιγραφή του Κώστα Μόντη στις “Στιγμές εισβολής”, αναφέρθηκε συμβολικά στη Λευκωσία, την οποία ο ποιητής παρομοιάζει με “λυπημένο παιδάκι που του κάκου αγωνίζεσαι να το κάνης να χαμογελάση”.

Όπως επισήμανε, μέσα από φωτογραφίες, αρχειακά τεκμήρια, προφορικές μαρτυρίες και σύγχρονες καλλιτεχνικές παρεμβάσεις, η έκθεση αναδεικνύει το ασφυκτικό τοπίο των δρόμων της Λευκωσίας, αποτυπώνοντας παράλληλα τη σταδιακή αποξένωση και τις δυσκολίες που σημάδεψαν τη ζωή των κατοίκων της κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι δεκαετιών.

«Δεν πρόκειται απλώς για μια ιστορική αφήγηση αλλά για κατάθεση ψυχής» είπε χαρακτηριστικά, και συνέχισε: «Η Πράσινη Γραμμή δεν είναι μόνο ένα γεωγραφικό όριο· είναι μια τομή στον χρόνο.

Είναι οι κλειστές πόρτες και τα σφραγισμένα παράθυρα, οι οικογένειες που χωρίστηκαν, οι περιουσίες που εγκαταλείφθηκαν, οι μνήμες που έμειναν μετέωρες αλλά και η αντοχή, η επιμονή και η αξιοπρέπεια των ανθρώπων που έμαθαν να ζουν με το τραύμα, χωρίς να παραιτούνται από την ελπίδα».

Στο πλαίσιο των σχετικών πολιτιστικών δράσεων που φιλοξενούνται στη Βουλή των Ελλήνων, ο κ. Κακλαμάνης δεν παρέλειψε να αναφερθεί ακόμη στην έκθεση «Κύπρος 1974 – Η μνήμη είναι η μόνη πατρίδα των ανθρώπων», που συνδιοργάνωσαν η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου και το Ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, καθώς και στην επικείμενη παρουσίαση της εικαστικής εγκατάστασης «Women’s Gaze of War: Ο πόλεμος με τα Μάτια της».

Ν. Κακλαμάνης: Σταθερή η συμπαράσταση της Ελλάδας προς τον κυπριακό λαό

Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων επανέλαβε τη σταθερή συμπαράσταση της Ελλάδας προς τον κυπριακό λαό, όπως αυτή εκφράστηκε και στην πρόσφατη επικοινωνία του με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αννίτα Δημητρίου, με αφορμή τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, και επεσήμανε ότι «καμία διαχωριστική γραμμή δεν μπορεί να ακυρώσει τη δύναμη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και την προσδοκία της ειρήνης».

Μάλιστα, ο κ. Κακλαμάνης γνωστοποίησε ότι επρόκειτο να επισκεφτεί την Κύπρο στις 20 Μαρτίου «ως χειρονομία υψηλού συμβολισμού για να αποδείξουμε ότι εκτός από τις κυβερνήσεις, οι λαοί μας που εκπροσωπούνται δια των Κοινοβουλίων μας, βρίσκονται επίσης σε πλήρη συμπαράσταση και αλληλεγγύη».

Τέλος, συνεχάρη τους επιμελητές της έκθεσης για την επιστημονική τους επάρκεια και την ευαισθησία με την οποία συγκρότησαν ένα εγχείρημα υψηλής ποιότητας, σημειώνοντας ότι «η Ιστορία φέρει ανθρώπινα πρόσωπα και ότι η διατήρηση της μνήμης δεν αντιστρατεύεται τη συμφιλίωση, αλλά αποτελεί προϋπόθεσή της».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Βουλής, χαιρετισμούς απηύθυναν ακόμη, ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας, Σταύρος Αυγουστίδης, η υφυπουργός Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δρ. Βασιλική Κασσιανίδου, ο δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, καθώς και ο πρόεδρος του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη, Αναστάσιος Π. Λεβέντης.

Στην εκδήλωση έδωσε το ”παρών” πλήθος κόσμου από τον πολιτικό και καλλιτεχνικό χώρο, εκπρόσωποι των γραμμάτων και των τεχνών της Κύπρου καθώς και πολίτες που θέλησαν να τιμήσουν με την παρουσία τους μια έκθεση αφιερωμένη στη μνήμη και την ιστορία της Λευκωσίας.