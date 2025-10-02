Ν. Κακλαμάνης: Από αύριο, Παρασκευή η διαδικασία επαναπατρισμού των μελών του πλοίου «Οξυγόνο»

Από αύριο, Παρασκευή (3/9) θα αρχίσει η διαδικασία επιστροφής στην Ελλάδα των μελών του ελληνικού πλοίου «Οξυγόνο» που αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις, καθ’ οδόν για τη Γάζα. Μιλώντας με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης είπε ότι οι «27» οδεύουν προς λιμάνι του Νοτίου Ισραήλ, και λόγω της θρησκευτικής εορτής των Ισραηλινών ο επαναπατρισμός τους θα καθυστερήσει.

«Επειδή, όπως ξέρετε, στο καράβι βρίσκεται η (βουλευτής της Νέας Αριστεράς) κα Πέρκα, επικοινώνησα με την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών και με ενημέρωσαν ότι το πλοίο οδεύει προς το λιμάνι του νότιου Ισραήλ, όπου θα φτάσει σε λίγο. Ο πρέσβης μας στο Τελ Αβίβ έχει πάρει εντολή μόλις φτάσει το καράβι να πάει και να επιληφθεί τα της μεταφοράς των 27 Ελλήνων στην Ελλάδα. Αυτό δεν θα γίνει σήμερα γιατί στο Ισραήλ έχουν τη θρησκευτική εορτή τους και επομένως η διαδικασία θα αρχίσει από αύριο», είπε στους δημοσιογράφους ο κ. Κακλαμάνης.