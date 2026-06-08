Ν. Φαραντούρης: Η Κομισιόν να παρέμβει για την εργαλειοποίηση της αλιείας και της προστασίας του περιβάλλοντος απ’ την Τουρκία

Γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε σήμερα ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ καθηγητής Νικόλας Φαραντούρης, σχετικά με την προκλητική εργαλειοποίηση της αλιείας και της περιβαλλοντικής προστασίας από την Τουρκία στο πλαίσιο της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Τουρκική «επιτήρηση» αλιείας στο Αιγαίο

Σύμφωνα με δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων στην Τουρκία, το Υπουργείο Γεωργίας της Τουρκίας εμφανίζεται έτοιμο να θέσει σε εφαρμογή νέο σχέδιο δράσης για την προστασία των θαλάσσιων πόρων και την εναρμόνιση πολιτικών με τα πρότυπα του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ.

Όπως επισημαίνει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, το εν λόγω σχέδιο συνδέεται ευθέως με την ενίσχυση των υποτιθέμενων «δικαιωμάτων» και των παράνομων διεκδικήσεων της Τουρκίας στην υφαλοκρηπίδα και την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, εντάσσοντας ουσιαστικά την αλιευτική πολιτική και τους μηχανισμούς περιβαλλοντικής επιτήρησης στο ευρύτερο αναθεωρητικό δόγμα της λεγόμενης «Γαλάζιας Πατρίδας».

«Η Άγκυρα χρησιμοποιεί ζητήματα αλιείας, προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και διαχείρισης φυσικών πόρων για την προώθηση μονομερών διεκδικήσεων σε θαλάσσιες περιοχές όπου υφίστανται δικαιώματα και έννομα συμφέροντα κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας», τονίζει ο Νικόλας Φαραντούρης προς την Κομισιόν.

Εν όψει τούτων, ο Έλληνας ευρωβουλευτής ζητά απ’ την Επιτροπή να τοποθετηθεί για:

Τη σύνδεση της τουρκικής πολιτικής για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας με διεκδικήσεις που εδράζονται στο δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και αμφισβητούν δικαιώματα κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Την εργαλειοποίηση της περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης φυσικών πόρων για την προώθηση αναθεωρητικών γεωπολιτικών επιδιώξεων εις βάρος κρατών-μελών της Ένωσης. Συγκεκριμένα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων και των στρατηγικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανατολική Μεσόγειο έναντι μονομερών ενεργειών της Τουρκίας.

Σε δηλώσεις του ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ καλεί την Ελληνική Κυβέρνηση «σε επαγρύπνηση, άμεση και επίσημη ενημέρωση των εταίρων και συμμάχων μας, θεσμική αντίδραση και διαβήματα στην Τουρκία, τα όργανα της ΕΕ και τους διεθνείς οργανισμούς».