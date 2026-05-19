Ν. Φαραντούρης για Γενοκτονία των Ποντίων: Ζητάμε να αναγνωριστεί καθολικά ως αδιαπραγμάτευτη ιστορική αλήθεια

Bίντεο για την 19η Μαΐου, ως Ημέρα Μνήμης και Πένθους για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου που εξοντώθηκαν συστηματικά την περίοδο 1914-192, ανήρτησε στα social media, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νικόλας Φαραντούρης, εν όψει της σημερινής συζήτησης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο για το θέμα.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στις «μαζικές σφαγές, πυρπολήσεις χωριών, τους απαγχονισμούς και τις διαβόητες «πορείες θανάτου», όπου άνθρωποι οδηγούνταν σε πορείες στο πουθενά έως τα βάθη της Ανατολίας, χωρίς τροφή και νερό μέχρι τον θάνατο. Η Γενοκτονία των Ποντίων δεν μπορεί να αποτελεί πια πεδίο αμφισβήτησης. Δεν υπάρχει «γενοκτονολαγνεία» όπως ατυχώς έχει λεχθεί. Συνέβη. Μία ανθρώπινη τραγωδία που σημάδεψε την ιστορία του έθνους μας», σημειώνει.

Η σημερινή συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιλαμβάνει τη γενοκτονία όλων των χριστιανικών λαών της Ανατολής, Ποντίων Ελλήνων, Ασσυρίων και Αρμενίων.

«Ζητάμε να αναγνωριστεί καθολικά η Γενοκτονία των Ποντίων ως αδιαπραγμάτευτη ιστορική αλήθεια. Προσκαλούμε όλους τους Έλληνες να συνταχτούν μαζί μας για να ενημερώσουμε την υπόλοιπη Ευρώπη», σημειώνει ο Νικόλας Φαραντούρης.

Και καταλήγει: «Η αναγνώριση των γενοκτονιών του χθες είναι προϋπόθεση για να αποτρέψουμε τις γενοκτονίες του σήμερα και του αύριο».