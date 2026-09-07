Ν. Φαραντούρης από την Κάσο: Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου συνιστά αμφισβήτηση της ΕΕ

Στην ακριτική Κάσο βρίσκεται από την Παρασκευή ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος των επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων και Αμερικανικών Σχέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής μετέβη στην Κάσο από την Κρήτη, όπου συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις του ΠΑΣΟΚ για την 3η Σεπτέμβρη, προκειμένου να συμμετάσχει στην διημέριδα Διεθνούς Δικαίου που διοργανώνεται με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών και διπλωματών απ’ την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σε δηλώσεις του σε διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορεία και την ERTNews, ο Νικόλας Φαραντούρης έστειλε μήνυμα προς την Τουρκία, αλλά και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και την Ουάσιγκτον ότι η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου συνιστά αμφισβήτηση των δικαιωμάτων και συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 27.

Όπως είπε «όταν απειλούνται δύο κράτη μέλη, απειλούνται και τα 27 της ευρωπαϊκής οικογένειας και η ευρωπαϊκή οικογένεια θα αντιδράσει ενωμένη κι αλληλέγγυα».

Μήνυμα στην Ελληνική Κυβέρνηση για 12 ν.μ. στη νότια Κρήτη

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ έστειλε όμως μηνύματα και προς την Αθήνα καλώντας την ελληνική κυβέρνηση «να προχωρήσει άμεσα σε πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας» και συγκεκριμένα:

α) Άμεση έναρξη εργασιών πόντισης του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ενός έργου που έχει χρηματοδοτηθεί με 700 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί εκτός από δικαίωμα, υποχρέωση της Ελλάδας.

β) Προστασία των Ελλήνων ψαράδων στο Αιγαίο, οι οποίοι καθημερινά εκτοπίζονται και απωθούνται από Τουρκικά αλιευτικά με τις πλάτες των τουρκικών αρχών.

γ) Επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης.

δ) Έναρξη συζητήσεων με την Κύπρο για την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με δυνανατότητα συμμετοχής σε αυτές και οποιασδήποτε άλλων χωρών βάσει του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας.

Όπως τόνισε ο Νικόλας Φαραντούρης «οι προκλήσεις και απειλές της Τουρκίας δεν είναι πλέον μόνο ρητορικές. Είναι στο πεδίο και απαιτούν θεσμική απάντηση και πράξεις άσκησης κυριαρχίας στο πεδίο».

Τα γεγονότα στην Κάσο τον Ιούλιο 2024

Η παρουσία του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη στην Κάσο, πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη ευρωπαίου αξιωματούχου με την θεσμική του ιδιότητα τα τελυταία χρόνια και ιδίως μετά γεγονότα του Ιουλίου 2024.

Κατά το διάστημα 21–25 Ιουλίου 2024 το ιταλικό ερευνητικό σκάφος Ievoli Relitto βρέθηκε στην περιοχή ανοιχτά νοτίως της Κάσου για εργασίες πόντισης υποβρυχίων καλωδίων στο πλαίσιο ερευνών για τη διασύνδεση με την Κύπρο λίγο έξω απ’ τα 6 ν.μ. Τουρκικά πολεμικά πλοία εμφανίστηκαν στην περιοχή αμφισβητώντας τις εργασίες με το αιτιολογικό ότι γίνονταν σε περιοχές της «Γαλάζιας Πατρίδας» ή ότι απαιτείται τουρκική άδεια, προκαλώντας διπλωματική ένταση,

με το ιταλικό σκάφος να ολοκληρώνει τελικά τις εργασίες του και να αποχωρεί.

«Δύο και πλέον χρόνια μετά την παράνομη και προκλητική παρεμπόδιση των εργασιών, η Τουρκία συνεχίζει να παρακωλύει και να απειλεί. Απαιτούνται εδώ και τώρα πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας ως απάντηση αλλά και στοιχειώδης υποχρέωση της Εθνικής Ανεξαρτησίας», τονίζει ο Νικόλας Φαραντούρης.