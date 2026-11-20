Στον καθοριστικό ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων για την υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της χώρας, στην ανάγκη ριζικού μετασχηματισμού τους μέσω της «Ατζέντας 2030», αλλά και στην ευθύνη που αναλαμβάνει κάθε άνδρας και γυναίκα που φορά τη στρατιωτική στολή, αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά την ομιλία του για τον εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Απευθυνόμενος στην ηγεσία, στα στελέχη και στο πολιτικό προσωπικό, ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι η αποστολή τους δεν είναι θεωρητική, καθώς η Ελλάδα αντιμετωπίζει υπαρκτές απειλές, ενώ τόνισε ότι η ισχύς των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ελευθερίας και της δυνατότητας του ελληνικού λαού να καθορίζει ο ίδιος το μέλλον του.

Απευθυνόμενος στον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, τους αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων, τους ανώτατους αξιωματικούς και των τριών Κλάδων, στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, καθώς και στους σπουδαστές των στρατιωτικών σχολών, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επεσήμανε ότι η 21η Νοεμβρίου αποτελεί ημέρα κατά την οποία η Ελλάδα τιμά τις Ένοπλες Δυνάμεις της και τους άνδρες και τις γυναίκες που εκπληρώνουν τη συνταγματική αποστολή υπεράσπισης της πατρίδας, της ανεξαρτησίας, της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της, όπως αυτά κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα και τις διεθνείς συνθήκες.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ημέρα είναι αφιερωμένη και στη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

Για την «Κιβωτό Εθνικής Μνήμης», που βρίσκεται μπροστά από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ανέφερε ότι αποτελεί ένα σημαντικό μνημείο, στο οποίο, πλέον, είναι χαραγμένη η μνήμη των πεσόντων, ώστε, όπως είπε χαρακτηριστικά, η μνήμη των νεκρών να συμβιώνει με την αποστολή των ζώντων.

Επίσης, μίλησε για τη σημασία της σημερινής εκδήλωσης στο στρατόπεδο Παπάγου, καθώς, όπως υποστήριξε, προσφέρθηκε μία μοναδική ευκαιρία να ανοίξει το ανακαινισμένο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για πρώτη φορά στην ιστορία του, στη νέα γενιά των Ελλήνων και σε παιδιά δημοτικών σχολείων. Οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά την «Κιβωτό Εθνικής Μνήμης», το αρχιτεκτονικό δημιούργημα του υπουργείου, αλλά και τα νέα οπλικά συστήματα, τα οποία αποτελούν τις νέες ελπίδες για την υπεράσπιση της πατρίδας.

Στη συνέχεια, ο κ. Δένδιας στάθηκε σε δύο διαστάσεις της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων, τις οποίες προηγουμένως είχε αναδείξει και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ. Η πρώτη αφορά τη σχέση του κάθε στελέχους, είτε φορά τη στολή είτε υπηρετεί ως πολιτικό προσωπικό, με το σύνολο των Ενόπλων Δυνάμεων. Η δεύτερη αφορά τη σχέση του συνόλου των Ενόπλων Δυνάμεων με τη μακρά αλυσίδα της ιστορίας, που ξεκινά από το παρελθόν και συνεχίζεται προς το μέλλον της πατρίδας.

Όπως εξήγησε, κάθε στέλεχος οφείλει να αντιλαμβάνεται την ευθύνη που έχει ως μέρος ενός ευρύτερου συνόλου, ενώ ταυτόχρονα οι Ένοπλες Δυνάμεις στο σύνολό τους αποτελούν έναν κρίκο μίας διαχρονικής αλυσίδας, την οποία έχουν υποχρέωση να διαφυλάξουν και να παραδώσουν στις επόμενες γενιές.

Για τη δική του θεσμική ευθύνη, σημείωσε ότι, όταν ανέλαβε τα καθήκοντα του υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο όρκος και η συνταγματική υποχρέωσή του ήταν να κατανοήσει και να ενστερνιστεί τον ρόλο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και να εργαστεί, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, για την υποστήριξη και τη διευκόλυνση της αποστολής τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε ότι η «Ατζέντα 2030» και ο συνολικός μετασχηματισμός των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελούν την υλοποίηση αυτής της υποχρέωσης. Αναγνώρισε, μάλιστα, ότι οι αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη πραγματοποιούνται χάρη στις προσπάθειες της φυσικής ηγεσίας και τη συμβολή κάθε στελέχους ξεχωριστά. Όπως επεσήμανε, αυτή η διαδικασία οδηγεί τις δυνατότητες της χώρας σε μία νέα εποχή, με στόχο τη δημιουργία ισχυρότερων και πιο σύγχρονων Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο κ. Δένδιας παραδέχθηκε ότι ο δρόμος του μετασχηματισμού δεν είναι εύκολος και πως πολλές φορές δεν είναι ούτε δημοφιλής.

Υπογράμμισε ότι θα μπορούσε να είχε επιλέξει μία διαφορετική πολιτική κατεύθυνση, η οποία ενδεχομένως θα διευκόλυνε και την προσωπική πολιτική πορεία του, περιοριζόμενος στη διατήρηση των υφιστάμενων δεδομένων και παραδίδοντας στον διάδοχό του την κατάσταση που παρέλαβε. Ωστόσο, όπως εξήγησε, η επιλογή που έγινε, με τη συνδρομή, τις εισηγήσεις και τη συνεργασία της στρατιωτικής ηγεσίας και των στελεχών μέσω των αρμόδιων συμβουλίων, ήταν η αντίθετη: Να προχωρήσουν σε εκτεταμένες αλλαγές, προκειμένου να διατηρηθούν αλώβητα τα σημαντικότερα αγαθά, δηλαδή η πατρίδα και οι αξίες της.

Σύμφωνα με τον υπουργό, εάν οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν αλλάξουν, υπάρχει κίνδυνος να μη μπορέσουν να ανταποκριθούν στη συνταγματική αποστολή τους. Ανέφερε, μάλιστα, ότι η αποστολή τους δεν είναι θεωρητική, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία ζώσα και υπαρκτή απειλή. Όπως σημείωσε, θα ευχόταν η χώρα να βρισκόταν σε μία περιοχή απόλυτης ειρήνης, ωστόσο η πραγματικότητα επιβάλλει τη διαρκή ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο μόνος τρόπος για να αποτραπεί η επιβολή αυτής της απειλής είναι η ύπαρξη ισχυρών και αποτελεσματικών Ενόπλων Δυνάμεων. Επικαλούμενος τις διεθνείς εξελίξεις του 21ου αιώνα, τόνισε ότι το δίκαιο χωρίς ισχύ έχει περιορισμένη δυνατότητα επιβολής στις διεθνείς σχέσεις. Για αυτόν τον λόγο, η επίκληση και μόνο του Διεθνούς Δικαίου δεν αρκεί για να διασφαλίσει τα εθνικά συμφέροντα απέναντι σε έναν διεκδικητικό, απαιτητικό και αναθεωρητικό γείτονα.

Απευθυνόμενος στα στελέχη, ο υπουργός επεσήμανε ότι είναι εκείνα που, με την προσωπική στάση τους και τις αποφάσεις τους, διασφαλίζουν στον ελληνικό λαό το δικαίωμα να αποφασίζει ελεύθερα και κυρίαρχα το μέλλον του. Σε αυτό το πλαίσιο, χαρακτήρισε τη στρατιωτική στολή τίτλο τιμής και τον μοναδικό τίτλο ευγένειας που αναγνωρίζει το ελληνικό Σύνταγμα, το οποίο απαγορεύει τους τίτλους ευγενείας. Τη χαρακτήρισε, επίσης, σύμβολο αφοσίωσης στο καθήκον και στην αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική κοινωνία αναγνωρίζει και εκτιμά ιδιαίτερα αυτήν την προσφορά.

Ο κ. Δένδιας επικαλέστηκε τις μετρήσεις της κοινής γνώμης, αναφέροντας ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις απολαμβάνουν διαχρονικά πολύ υψηλή δημοφιλία, μεγαλύτερη, όπως είπε, από εκείνη οποιουδήποτε άλλου θεσμού της χώρας, ακόμη και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Όπως σημείωσε, αποτελούν τον θεσμό με τον οποίο οι Έλληνες πολίτες αισθάνονται περισσότερο συνδεδεμένοι, τον οποίο θεωρούν ότι τους αφορά άμεσα και στον οποίο αναγνωρίζουν καθοριστικό ρόλο για την ασφάλεια και το μέλλον των παιδιών τους.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε και στο εθνόσημο, τονίζοντας ότι η δυνατότητα να το φέρουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί ταυτόχρονα μεγάλη τιμή και ευθύνη. Όπως επεσήμανε, η Πολιτεία έχει παραχωρήσει σε εκείνους το δικαίωμα να κυκλοφορούν φέροντας το εθνόσημο, γνωρίζοντας πλήρως τον συμβολισμό, τις υποχρεώσεις αλλά και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτό.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μίλησε και για τον συμβολισμό της εορτής της Παναγίας ως προστάτιδας των Ενόπλων Δυνάμεων, υπογραμμίζοντας ότι η επιλογή της μητρικής μορφής δεν ήταν τυχαία. Όπως εξήγησε, θα μπορούσε στη θέση της να έχει επιλεγεί ένας πολεμικός Άγιος, όπως ο Άγιος Γεώργιος, προστάτης του Στρατού Ξηράς, στον οποίο ο ίδιος έχει ιδιαίτερη αδυναμία.

Ωστόσο, η μορφή της Παναγίας, ως μητέρας, εμπεριέχει έναν ευρύτερο συμβολισμό για την ελληνική κοινωνία, καθώς εκφράζει τη μεγάλη αγκαλιά από την οποία ξεκινά ο άνθρωπος και στην οποία επιστρέφει.

Τέλος, ο κ. Δένδιας παρομοίασε την αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων με αυτήν τη μεγάλη προστατευτική αγκαλιά για την πατρίδα.