Ν. Δένδιας: Υπέγραψαν με τη Γαλλίδα ομόλογό του την ανανέωση της συμφωνίας για τη «Στρατηγική Εταιρική Σχέση» Ελλάδας – Γαλλίας

Η περαιτέρω εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας, καθώς και οι εξελίξεις ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, συζητήθηκαν στη σημερινή συνάντηση του υπουργού Εθνικής ‘Αμυνας, Νίκου Δένδια, με την υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρέν, επί της φρεγάτας ΚΙΜΩΝ, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, στην Ελλάδα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ και αντιπροσωπείες των δύο πλευρών.

Νωρίτερα, ο κ. Δένδιας και η Γαλλίδα ομόλογός του συνόδευσαν τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γάλλο Πρόεδρο, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στη φρεγάτα ΚΙΜΩΝ.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο κ. Δένδιας μετέβη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου παρουσία των κκ Μητσοτάκη και Μακρόν, υπέγραψε μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, την κ. Βοτρέν και τον υπουργό παρά τω υπουργώ Ευρώπης και Εξωτερικών, αρμόδιο για θέματα Ευρώπης, της Γαλλικής Δημοκρατίας, Benjamin Haddad, την ανανέωση της συμφωνίας για τη Στρατηγική Εταιρική Σχέση για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας.

Σημειώνεται ακόμη ότι ο κ. Δένδιας παρέστη στην υπογραφή της Διακήρυξης Πρόθεσης Συνεργασίας στην Έρευνα και Ανάπτυξη στον τομέα της Άμυνας και της Καινοτομίας των Αμυντικών και Στρατιωτικών Τεχνολογιών και Συστημάτων, από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνοντα σύμβουλο του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) δρα Παντελή Τζωρτζάκη και τον αναπληρωτή διευθυντή του Οργανισμού Καινοτομίας στην Έρευνα Γενικού Μηχανικού Εξοπλισμών Nicolas Cordier-Lallouet.

Επίσης, παρέστη στην υπογραφή της Συμφωνίας Πλαίσιο για την εν συνεχεία υποστήριξη των πυραύλων MICA IR/RF και της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης του 2026 μεταξύ του υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας MBDA France, από τον γενικό διευθυντή Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα και τον πρόεδρο, γενικό διευθυντή της εταιρείας MBDA France Eric Béranger.