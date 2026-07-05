Ν. Δένδιας: Το μέλλον της Κεντροδεξιάς θα κριθεί από τη σχέση της με την κοινωνική πλειοψηφία

Την ανάγκη η Κεντροδεξιά στην Ελλάδα να προσαρμοστεί στις μεγάλες αλλαγές της εποχής, διατηρώντας ταυτόχρονα αναλλοίωτο τον πυρήνα των αξιών της, υπογραμμίζει ουπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας, σε άρθρο του στο «Liberal.gr» με τίτλο «Το μέλλον της Κεντροδεξιάς στην Ελλάδα».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επισημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία, ως η παράταξη που εκπροσωπεί την Κεντροδεξιά, έχει ιστορική υποχρέωση να δημιουργήσει συνθήκες ευημερίας και προόδου για τους πολίτες, στη βάση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας του Τύπου, του πλουραλισμού, της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της διατλαντικής συμμαχίας.

«Η παράταξη των πολλών, όχι των λίγων»

Ο κ. Δένδιας τονίζει ότι η Κεντροδεξιά στην Ελλάδα απευθύνεται διαχρονικά στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία και χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία «ένα πραγματικά λαϊκό κόμμα».

Όπως σημειώνει, ο φιλολαϊκός χαρακτήρας της παράταξης αποτελεί θεμέλιο της ιδεολογικής της ταυτότητας και οδηγό για το μέλλον, υπό την προϋπόθεση ότι οι πολιτικές της υπηρετούν το κοινωνικό σύνολο και όχι τα συμφέροντα των λίγων.

Ανάγκη για καθαρό πολιτικό λόγο και ρεαλιστικές λύσεις

Στο άρθρο του, ο Νίκος Δένδιας υπογραμμίζει ότι η κοινωνία δεν αναζητά πολιτικές αυταπάτες, αλλά λύσεις ρεαλιστικές, εφαρμόσιμες και ανθεκτικές στον χρόνο.

«Απαιτείται καθαρός πολιτικός λόγος, μετριοπάθεια και σχέση εμπιστοσύνης με τις υγιείς κοινωνικές ομάδες», αναφέρει, επισημαίνοντας ότι μια μεγάλη παράταξη οφείλει να καταλαβαίνει την εποχή της, να μιλά στη γλώσσα των πολιτών και να μετατρέπει την αγωνία τους σε πολιτική πρόταση.

Έμφαση στην παραγωγή, στην καινοτομία και στο αποτελεσματικό κράτος

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας σημειώνει ότι η χώρα πρέπει να αφήσει πίσω της το κρατικοδίαιτο μοντέλο, την υπερεξάρτηση από περιορισμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και την αντίληψη ότι η επιδοματική πολιτική αρκεί για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

Αντίθετα, όπως τονίζει, απαιτείται ουσιαστική ενίσχυση της ελεύθερης αγοράς, αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής, ενίσχυση της βιομηχανίας, αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και στρατηγική επιλογή υπέρ της καινοτομίας.

Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη για «μικρότερο, συμπαγές και αποτελεσματικότερο κράτος», το οποίο θα διευκολύνει τον πολίτη και την παραγωγή πλούτου, αντί να λειτουργεί ως εμπόδιο μέσω της γραφειοκρατίας.

Η μεσαία τάξη, οι νέοι και οι ευάλωτοι στο επίκεντρο

Ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι η Κεντροδεξιά πρέπει να ενισχύσει τη σχέση της με τις παραγωγικές κοινωνικές ομάδες, τον ελεύθερο επαγγελματία, τον αγρότη, τον μισθωτό, τον συνταξιούχο, αλλά κυρίως με τους νέους που αναζητούν προοπτική και τους πολίτες που αισθάνονται ευάλωτοι.

Όπως επισημαίνει, ο λαϊκός χαρακτήρας της Κεντροδεξιάς αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο όταν εκφράζεται μέσα από τη στήριξη της μεσαίας τάξης, τη δημιουργία ευκαιριών για τους νέους, την ενίσχυση των παραγωγικών δυνάμεων και την προστασία των πιο αδύναμων.

Κράτος δικαίου, θεσμοί και εθνική ασφάλεια

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο Νίκος Δένδιας στη σημασία του κράτους δικαίου, της λογοδοσίας, της θεσμικής συμπεριφοράς και της ευπρέπειας στον δημόσιο λόγο, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς την αυθεντία των θεσμών «δημοκρατία δεν υπάρχει».

Παράλληλα, χαρακτηρίζει την εθνική ασφάλεια προϋπόθεση ελευθερίας και ευημερίας, κάνοντας αναφορά στην «Ατζέντα 2030» για τις Ένοπλες Δυνάμεις, την οποία παρουσιάζει ως εθνική στρατηγική που ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής, ενισχύει την καινοτομία και στηρίζει την εγχώρια αμυντική βιομηχανία.

«Το μέλλον δεν είναι αριστερό ή δεξιό – Είναι κοινό»

Καταλήγοντας, ο κ. Δένδιας σημειώνει ότι το μέλλον της Κεντροδεξιάς θα κριθεί από την ικανότητά της να αντιληφθεί τις νέες προκλήσεις και να διαμορφώσει μια πολιτική πρόταση με ορίζοντα 20ετίας.

Όπως αναφέρει, η Ελλάδα της νέας εποχής χρειάζεται θεσμική σταθερότητα, παραγωγική φιλοδοξία και εθνική αυτοπεποίθηση, καθώς και μια Κεντροδεξιά που μπορεί να εμπνεύσει, να στηρίξει όσους παράγουν, να προστατεύσει όσους δοκιμάζονται και να δώσει στους νέους λόγο να μείνουν και να δημιουργήσουν.

«Το μέλλον δεν είναι αριστερό ή δεξιό. Είναι κοινό. Είναι εθνικό», τονίζει χαρακτηριστικά.