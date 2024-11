Oυπουργός Εθνικής Άμυνας, Nίκος Δένδιας θα κηρύξει, την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου, στις 09:09 π.μ. την έναρξη της διεθνούς ημερίδας με θέμα «Western Balcans in the Current Context of Security Challenges and Threats».

Η ημερίδα διοργανώνεται στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛAEΔ), από τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.