Ν. Δένδιας: Συνάντηση με τον Γερμανό υφυπουργό Άμυνας Γενς Πλέτνερ – Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία

Τους τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Γερμανίας συζήτησαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, και ο Γερμανός υφυπουργός Άμυνας, Γενς Πλέτνερ (Jens Plötner), κατά τη συνάντησή τους στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας σε ανάρτησή του στο X, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια των πρόσφατων επαφών του με τον Γερμανό υπουργό Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, με αντικείμενο την περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς αμυντικής συνεργασίας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν επίσης οι διεθνείς και περιφερειακές προκλήσεις ασφαλείας, για τις οποίες οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε και στην προσωπική φιλία που τον συνδέει με τον Γενς Πλέτνερ, από την περίοδο κατά την οποία ο τελευταίος υπηρετούσε ως πρέσβης της Γερμανίας στην Ελλάδα.

«Υποδέχθηκα σήμερα στο Υπουργείο Άμυνας, τον Υφυπουργό Άμυνας της Γερμανίας, κ. Jens Plötner, με τον οποίο μας συνδέει και προσωπική φιλία, από την παρουσία του ως Πρέσβη στην Ελλάδα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας.

«Σε συνέχεια και της πρόσφατης συνάντησής μου με τον Υπουργό Άμυνας της Γερμανίας, κ. Boris Pistorius, με τον κ. Υφυπουργό συζητήσαμε περαιτέρω τρόπους ενίσχυσης της διμερούς μας αμυντικής συνεργασίας. Ανταλλάξαμε επίσης απόψεις για τις διεθνείς και περιφερειακές προκλήσεις ασφαλείας», πρόσθεσε.