ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Δένδιας: Στρατηγική συνεργασία ΕΛΚΑΚ – MIT στη θαλάσσια ρομποτική

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Στην υπογραφή Κοινής Διακήρυξης για τη Στρατηγική Συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) και του Massachusetts Institute of Technology Sea Grant Program (MITSG), στη Βοστώνη, παρέστη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Τη Διακήρυξη υπέγραψαν ο καθηγητής και διευθυντής του MIT Sea Grant, Μιχαήλ Τριανταφύλλου, και ο εκτελεστικός διευθυντής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΚΑΚ, Μάρκος Βασιλικός.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε: «Τη Διακήρυξη υπέγραψαν ο καθηγητής και Διευθυντής του MITSeaGrant Μιχαήλ Τριανταφύλλου και ο εκτελεστικός διευθυντής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΚΑΚ Μάρκος Βασιλικός».

Σύμφωνα με τον κ. Δένδια, η Διακήρυξη δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μόνιμη συνεργασία στον τομέα της θαλάσσιας ρομποτικής και αυτονομίας.

Η συνεργασία θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μεταφορά τεχνογνωσίας, ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και δημιουργία υποδομών στην Ελλάδα, με στόχο την υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων.

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