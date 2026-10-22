Ν. Δένδιας: Στρατηγική συνεργασία ΕΛΚΑΚ – MIT στη θαλάσσια ρομποτική

Στην υπογραφή Κοινής Διακήρυξης για τη Στρατηγική Συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) και του Massachusetts Institute of Technology Sea Grant Program (MITSG), στη Βοστώνη, παρέστη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Τη Διακήρυξη υπέγραψαν ο καθηγητής και διευθυντής του MIT Sea Grant, Μιχαήλ Τριανταφύλλου, και ο εκτελεστικός διευθυντής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΚΑΚ, Μάρκος Βασιλικός.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε: «Τη Διακήρυξη υπέγραψαν ο καθηγητής και Διευθυντής του MITSeaGrant Μιχαήλ Τριανταφύλλου και ο εκτελεστικός διευθυντής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΚΑΚ Μάρκος Βασιλικός».

Σύμφωνα με τον κ. Δένδια, η Διακήρυξη δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μόνιμη συνεργασία στον τομέα της θαλάσσιας ρομποτικής και αυτονομίας.

Η συνεργασία θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μεταφορά τεχνογνωσίας, ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και δημιουργία υποδομών στην Ελλάδα, με στόχο την υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων.