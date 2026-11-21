“Σήμερα, ταυτόχρονα με τον εορτασμό των Εισοδίων της Θεοτόκου, τιμάμε τις Ένοπλες Δυνάμεις. Τους θεματοφύλακες της εθνικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Πατρίδας μας”, αναφέρει σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Με αφορμή την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, “εκφράζω για μία ακόμη φορά την ευγνωμοσύνη μου προς τον σημαντικότερο πολλαπλασιαστή ισχύος τους, τις γυναίκες και τους άνδρες που υπηρετούν σε αυτές και το πολιτικό μας προσωπικό”, όπως υπογραμμίζει.

“Με αφοσίωση στο καθήκον, πίστη στα ιδανικά του έθνους και υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα, προασπίζονται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στη στεριά, στη θάλασσα και στον αέρα’, όπως τονίζει ενώ παράλληλα, όπως τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας “βρίσκονται δίπλα στους συνανθρώπους μας σε κάθε δύσκολη στιγμή, επιτελώντας σημαντικό κοινωνικό έργο”.

Με τη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030», “διαμορφώνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις της νέας εποχής’.

“Με σύγχρονα μέσα, αναβαθμισμένες επιχειρησιακές δυνατότητες και διαφορετική αντίληψη για την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας, με σταθερό, παράλληλα, προσανατολισμό στη μέριμνα για το έμψυχο δυναμικό και τη στρατιωτική οικογένεια”, κατέληξε ο κ Δένδιας.