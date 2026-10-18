ΠΟΛΙΤΙΚΗ

N. Δένδιας: Ο Ελληνισμός τιμά σήμερα την Ημέρα Μακεδονικού Αγώνα

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
sms

«Ο Ελληνισμός τιμά σήμερα την Ημέρα Μακεδονικού Αγώνα, σε ανάμνηση του ηρωικού θανάτου του Παύλου Μελά, στις 13/10/1904». Αυτό ανέφερε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Ο Μακεδονικός Αγώνας αποτελεί ένδοξη σελίδα της Ιστορίας της Πατρίδας μας. Η διαφύλαξη της ιστορικής αλήθειας απέναντι σε κάθε προσπάθεια παραχάραξης, είναι διαρκές χρέος μας» πρόσθεσε ο κ. Δένδιας.

Ο Ελληνισμός τιμά σήμερα την Ημέρα Μακεδονικού Αγώνα, σε ανάμνηση του ηρωικού θανάτου του Παύλου Μελά, στις 13/10/1904. Ο Μακεδονικός Αγώνας αποτελεί ένδοξη σελίδα της Ιστορίας της Πατρίδας μας. Η διαφύλαξη της ιστορικής αλήθειας απέναντι σε κάθε προσπάθεια παραχάραξης, είναι διαρκές χρέος μας.

— Nikos Dendias (@NikosDendias) October 18, 2026

FacebookTwitterLinkedinEmail