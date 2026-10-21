Ν. Δένδιας: Μέχρι 200 μέρες στη θάλασσα τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού

Στον περιορισμό των ημερών παραμονής των πληρωμάτων του Πολεμικού Ναυτικού στη θάλασσα στις 200 ημέρες ετησίως, προσανατολίζεται το υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργού Εθνικής ‘Αμυνας, Νίκου Δένδια. Παράλληλα, όπως τόνισε κατά την ενημέρωση επί της Γ φάσης της νέας δομής των Ενόπλων Δυνάμεων την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, θα λαμβάνουν σημαντικά αυξημένη οικονομική αποζημίωση σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου λόγω επιχειρησιακών αναγκών. Στόχος των αλλαγών είναι η βελτίωση των συνθηκών υπηρεσίας των στελεχών.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας, «υπάρχει ήδη συνεννόηση με το Πολεμικό Ναυτικό, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής ‘Αμυνας και τους Αρχηγούς, προκειμένου να τεθεί ένα συγκεκριμένο όριο στον χρόνο παραμονής των πληρωμάτων στη θάλασσα».

«Δεν θα είναι επιτρεπτό στελέχη μας να πλέουν κατά τη διάρκεια του χρόνου, κατά τη διάρκεια των 365 ημερών, άνω των 200 ημερών», ανέφερε χαρακτηριστικά, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη τα στελέχη να έχουν χρόνο για την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οι επιχειρησιακές ανάγκες και το εθνικό συμφέρον, δεν μπορούν να περιοριστούν σε προκαθορισμένα χρονικά όρια. Για τον λόγο αυτό, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εθνικός σχεδιασμός απαιτεί παραμονή στη θάλασσα πέραν των 200 ημερών, προβλέπεται αυξημένο οικονομικό αντάλλαγμα.

«Το οικονομικό αντάλλαγμα θα είναι πολλαπλάσιο του σημερινού. Δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που παίρνουν σήμερα για κάθε μέρα που μένουν στο πλοίο μέχρι τις 200 ημέρες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας. Όπως πρόσθεσε, «το ύψος της πρόσθετης αποζημίωσης και οι σχετικές λεπτομέρειες θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης και διαπραγμάτευσης με το υπουργείο Οικονομικών».

Η εξαγγελία εντάσσεται στην προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών υπηρεσίας των στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού, με στόχο την εξισορρόπηση των αυξημένων επιχειρησιακών απαιτήσεων με την προσωπική και οικογενειακή ζωή τους. Ωστόσο, το τελικό πλαίσιο εφαρμογής και ο τρόπος υπολογισμού της αυξημένης αποζημίωσης, αναμένεται να προσδιοριστούν μέσα από τις σχετικές συζητήσεις. Στόχος των αλλαγών που προωθεί, συνολικά το ΥΠΕΘΑ, είναι να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την μέριμνα του προσωπικού, τους άνδρες και τις γυναίκες, που αποτελούν τον μεγαλύτερο πολλαπλασιαστή ισχύος.

Πώς διαμορφώνεται σήμερα το επίδομα στόλου

Μέχρι σήμερα, τα μηνιαία μικτά ποσά του επιδόματος στόλου στο Πολεμικό Ναυτικό, καθορίζονται ανάλογα με τον βαθμό και τον τύπο του πολεμικού πλοίου. Ειδικότερα, για πλοιάρχους και αντιπλοιάρχους που εκτελούν καθήκοντα κυβερνήτη, η αποζημίωση ανέρχεται σε 1.015 ευρώ για φρεγάτες (Φ/Γ), υποβρύχια (Υ/Β), ταχέα περιπολικά κατευθυνόμενων βλημάτων (Τ/ΠΚ) και κανονιοφόρους (Κ/Φ), σε 862,75 ευρώ για αρματαγωγά (Α/Γ), πλοία γενικής υποστήριξης (ΠΓΥ), ναρκοθηρευτικά (Ν/ΘΗ) και περιπολικά πλοία (ΠΠ), και σε 710,50 ευρώ για πλοία τρίτης κατηγορίας, όπως τα ΠΤΜ, ΣΑΠ, Π/Φ, Υ/Φ, Υ/Γ, Υ/Γ Ω/Κ και ΠΑΤ.

Για πλωτάρχες που εκτελούν καθήκοντα κυβερνήτη, τα αντίστοιχα ποσά διαμορφώνονται σε 765 ευρώ, 650,25 ευρώ και 535,50 ευρώ. Για υποπλοιάρχους, ανθυποπλοιάρχους και σημαιοφόρους με καθήκοντα κυβερνήτη, το επίδομα στόλου ανέρχεται σε 600 ευρώ για την πρώτη κατηγορία πλοίων, 510 ευρώ για τη δεύτερη και 420 ευρώ για την τρίτη.

Για ανώτερους αξιωματικούς που εκτελούν καθήκοντα υπάρχου, ή διευθυντή προώσεως και ενεργείας (Α΄ Μηχανικού), τα ποσά ανέρχονται σε 670 ευρώ, 569,50 ευρώ και 469 ευρώ, αντίστοιχα. Για τους ανώτερους αξιωματικούς χωρίς τις παραπάνω ειδικές αρμοδιότητες, διαμορφώνεται σε 600 ευρώ, 510 ευρώ και 420 ευρώ.

Για υποπλοιάρχους και ανθυποπλοιάρχους, τα μικτά μηνιαία ποσά ανέρχονται σε 535 ευρώ για την πρώτη κατηγορία πλοίων, 454,75 ευρώ για τη δεύτερη και 374,50 ευρώ για την τρίτη. Για σημαιοφόρους, συμπεριλαμβανομένων των επίκουρων αξιωματικών, καθώς και για ανθυπασπιστές, διαμορφώνεται σε 510 ευρώ, 433,50 ευρώ και 357 ευρώ, αντίστοιχα.

Στις κατηγορίες των υπαξιωματικών και των επαγγελματιών οπλιτών, τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής: οι αρχικελευστές λαμβάνουν 470 ευρώ, 399,50 ευρώ και 329 ευρώ, οι επικελευστές 440 ευρώ, 374 ευρώ και 308 ευρώ, ενώ οι κελευστές και οι δίοποι 400 ευρώ, 340 ευρώ και 280 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο του πλοίου.

Τέλος, για τους Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ) ναύτες και τους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ), το επίδομα στόλου ανέρχεται σε 385 ευρώ για την πρώτη κατηγορία πλοίων, 327,25 ευρώ για τη δεύτερη και 269,50 ευρώ για την τρίτη κατηγορία.