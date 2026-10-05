Ν. Δένδιας: Η Ελλάδα συμβάλλει στη διαμόρφωση ισχυρότερου πλαισίου περιφερειακής ασφάλειας

Το μήνυμα ότι η Ελλάδα συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός ισχυρότερου πλαισίου περιφερειακής ασφάλειας, με σταθερό σημείο αναφοράς το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο Χ.

Συμμετείχα σήμερα στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιονίου (ADRION) στη Βενετία, με οικοδεσπότη τον Ιταλό ομόλογό μου Γκουίντο Κροσέτο, όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας.

Σε διμερές επίπεδο, σημείωσε χαρακτηριστικά, «συζήτησα με τον Ιταλό ομόλογό μου τη δυνατότητα παραχώρησης στην Ελλάδα δύο μεταχειρισμένων ιταλικών ναρκοθηρευτικών».

Ως προς την υπουργική συνάντηση, «η Ελλάδα ενισχύει τη συνεργασία με τις χώρες της Αδριατικής και του Ιονίου, με στόχο την ενδυνάμωση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της επιχειρησιακής συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή συμπεριλαμβανομένης και της Μεσογείου», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

«Μεταξύ άλλων, συζητήσαμε για τις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας και την ανάγκη για μία ισχυρή συλλογική ευρωπαϊκή αμυντική προσέγγιση για την αντιμετώπισή τους», σημείωσε ο κ. Δένδιας.

Παράλληλα όπως ανέφερε, «τονίσαμε την ανάγκη δημιουργίας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής ασπίδας προστασίας στα πρότυπα της ”Ασπίδας του Αχιλλέα”, όπου η Ελλάδα ήδη σχεδιάζει με βάση το χρονοδιάγραμμα της Ατζέντας 2030».

«Με συνέπεια, στρατηγική αντίληψη και ενεργό παρουσία, η χώρα μας συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός ισχυρότερου πλαισίου περιφερειακής ασφάλειας, με σταθερό σημείο αναφοράς το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας», κατέληξε ο κ Δένδιας.