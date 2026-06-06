Ν. Δένδιας για την Απόβαση της Νορμανδίας: Η Ελλάδα συμμετείχε στον αγώνα για την ελευθερία της Ευρώπης

Φόρο τιμής στους δεκάδες χιλιάδες Συμμάχους που συμμετείχαν στην Απόβαση της Νορμανδίας απέτισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με αφορμή τη συμπλήρωση 82 ετών από τη μεγαλύτερη αμφίβια στρατιωτική επιχείρηση του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το μήνυμα του Νίκου Δένδια για την D-Day

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι η επιχείρηση της 6ης Ιουνίου 1944 άνοιξε τον δρόμο για την απελευθέρωση της Ευρώπης από τη ναζιστική κατοχή.

«Ογδόντα δύο χρόνια μετά, αποτίουμε φόρο τιμής στους δεκάδες χιλιάδες Συμμάχους που αποβιβάστηκαν στις ακτές της Νορμανδίας. Άνοιξαν τον δρόμο για την απελευθέρωση της Ευρώπης από τη ναζιστική κατοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ελληνική συμμετοχή στην επιχείρηση της Νορμανδίας

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε παράλληλα τη συμβολή της Ελλάδας στη συμμαχική προσπάθεια, επισημαίνοντας ότι η χώρα συμμετείχε ενεργά σε μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις για την αποκατάσταση της ελευθερίας στην Ευρώπη.

Όπως σημείωσε, η Ελλάδα έδωσε το παρών στην ιστορική επιχείρηση με τις κορβέτες του Πολεμικού Ναυτικού «Τομπάζης» και «Κριεζής», οι οποίες συμμετείχαν στις ναυτικές επιχειρήσεις που συνόδευσαν την απόβαση των συμμαχικών δυνάμεων στη Νορμανδία.

Η επέτειος της Απόβασης της Νορμανδίας αποτελεί κάθε χρόνο σημείο αναφοράς για τη μνήμη των θυσιών που οδήγησαν στην ήττα του ναζισμού και στην αποκατάσταση της δημοκρατίας και της ελευθερίας στην Ευρώπη.