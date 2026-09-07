Ν. Δένδιας: Ευχαριστεί τα ΗΑΕ για την αλληλεγγύη μετά τον θάνατο των δύο πιλότων

Τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΑΕ Αμπντουλάχ Μπιν Ζαγέντ αλ Ναχαγιάν για την ανακοίνωση αλληλεγγύης των Εμιράτων προς την Ελλάδα μετά τον θάνατο των δύο πιλότων, Ιωάννη Μπλέσια και Δημήτριου Πέτρου, στο Athens Flying Week, ευχαρίστησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμησή του για τη συμπαράσταση και τα συλλυπητήρια που απηύθυνε η φίλη χώρα στις οικογένειες των θυμάτων.

Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια

«Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan @ABZayed για την ανακοίνωση του ΥΠΕΞ της φίλης χώρας. Σε αυτήν εκφράζεται η αλληλεγγύη των ΗΑΕ προς την Ελλάδα, για τον θάνατο του Επισμηναγού (Ι) Ιωάννη Μπλέσια και του Σμηναγού (Ι) Δημήτριου Πέτρου στο Athens Flying Week, όπως επίσης η συμπαράσταση & τα συλλυπητήρια στις οικογένειές τους».