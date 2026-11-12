Ν. Δένδιας: Ενεργός εφεδρεία 150.000 εκπαιδευμένων εφέδρων – Εκσυγχρονισμός εκπαίδευσης και νέες τεχνολογίες

Τη δημιουργία ενεργού εφεδρείας 150.000 εκπαιδευμένων εφέδρων, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της Εθνοφυλακής, έθεσε ως στόχο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, από το Αρκάδι, όπου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων «ΜΙΝΩΑΣ 2026». Ο υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον εκσυγχρονισμό της στρατιωτικής εκπαίδευσης και στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, με αιχμή τα μη επανδρωμένα συστήματα.

Αρχικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε ότι η εφεδρεία όπως και τα μη επανδρωμένα είναι ο μέγας εξομοιωτής ανάμεσα στην απειλή και στην καλά εκπαιδευμένη και καλά εξοπλισμένη δύναμη αποτροπής κατά τη διάρκεια παρακολούθησης επίδειξης των οπλικών συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στην άσκηση.

Απευθυνόμενος στα ασκούμενα τμήματα, ανέφερε: «Πατάμε σε έναν ιστορικό τόπο, είμαστε δίπλα στη Μονή Αρκαδίου. Κάθε Έλληνας, όποιος τελειώνει το σχολείο, όποιος έχει στοιχειώδη αίσθηση της ελληνικής Ιστορίας, ξέρει τη σημασία που έχει το Αρκάδι για εμάς τους Έλληνες και ιδιαίτερα για τους Κρητικούς».

«Βρίσκομαι εδώ με την ευκαιρία μιας άσκησης της 5ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας, που στο μυαλό του κάθε Έλληνα που επίσης ξέρει Ιστορία έχει μείνει ως “Μεραρχία Κρητών” και κουβαλάει ένα βαρύτατο ιστορικό φορτίο, μια τεράστια ιστορική παράδοση πίσω της. Μια άσκηση στην οποία μετέχουν έφεδροι και εθνοφύλακες, και μάλιστα μια άσκηση που είχα τη χαρά να δω να έχουν ενσωματωθεί τα νέα διδάγματα και οι νέες προσπάθειες, με τη χρήση όχι μόνον τεχνολογικά προηγμένων συστημάτων, αλλά κυρίως μη επανδρωμένων» σημείωσε.

«Έχει γίνει δηλαδή κατανοητό και έχει ενσωματωθεί στον σχεδιασμό μας ο ρόλος των μη επανδρωμένων. Είδαμε το μη επανδρωμένο να μεταφέρει φαρμακευτικό υλικό, το μη επανδρωμένο να μεταφέρει πυρομαχικά, το μη επανδρωμένο να κάνει προσβολές, το μη επανδρωμένο να κάνει αναγνώριση» εξήγησε.

«Εκεί πρέπει να πάμε και εκεί πάμε» ξεκαθάρισε και πρόσθεσε: «Μέχρι μέχρι πριν από λίγο καιρό, θεωρούσαμε ότι είχαμε εφεδρεία, και είχαμε, στα χαρτιά, μια τεράστια εφεδρεία 800.000, υποτίθεται. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι ο εξαιρετικά σημαντικός αυτός θεσμός έπρεπε να μεταρρυθμιστεί. Και πάμε σε μια εθνοφυλακή και μια ενεργό εφεδρεία 150.000 εκπαιδευμένων εφέδρων. Και αυτό είναι το σημαντικό που είδα σήμερα εδώ: πώς προχωράει η εκπαίδευση αυτών των 150.000 ενεργών εφέδρων και της εθνοφυλακής και η συνεργασία τους με τις Ένοπλες Δυνάμεις που υπηρετούν».

«Η απειλή προέρχεται από χώρα η οποία είναι 10 φορές μεγαλύτερη από εμάς. Άρα, λοιπόν, απαιτείται η ενεργός εφεδρεία, απαιτείται το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, απαιτείται η διαρκής άσκηση. Είμαστε δίπλα σε μια ιστορική Μονή, αλλά η πατρίδα μας δεν είναι στη “γειτονιά των αγγέλων”. Είναι σε μια ζηλευτή γεωγραφικά περιοχή, αλλά με πολλά προβλήματα, με πολλές προκλήσεις, με πολλές απειλές. Η εφεδρεία, όπως και τα μη επανδρωμένα, είναι ο μέγας εξομοιωτής ανάμεσα στη μεγάλη απειλή και στην εκπαιδευμένη και καλά εξοπλισμένη δύναμη αποτροπής» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

«Είμαι υπερήφανος που σήμερα εδώ στην Κρήτη είδα πόσο έχουμε εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια, πόσο πλησιάζουμε αυτό που επαγγέλλεται η “Ατζέντα 2030”, τον αντικειμενικό στόχο, τη δυνατότητά μας να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ως δύναμη αποτροπής, ώστε να είναι εξασφαλισμένη η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας» ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

«Θα ήθελα να σας συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συμμετοχή σας στην άσκηση. Να συγχαρώ, δε, τον διοικητή της 5ης Ταξιαρχίας, το επιτελείο, τα στελέχη, για την προσπάθειά τους και το επιτυχές αποτέλεσμα» κατέληξε.

Την άσκηση παρακολούθησαν επίσης ο βουλευτής Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, Υπέρτιμος και Έξαρχος Ευρώπης Ευγένιος Β’, η αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης Μαρία Λιονή, ο δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργος Μαρινάκης, ο δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης, ο δήμαρχος Αμαρίου Παντελής Μουρτζανός, ο Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων, Υπέρτιμος και Έξαρχος Νοτίου Κρήτης Ιωακείμ, ο διοικητής της 5ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας «V Μεραρχία Κρητών», ταξίαρχος Νικόλαος Κωστάκης και ο διοικητής του Κέντρου Αριστείας Ενοποιημένης Αντιπυραυλικής Άμυνας, ταξίαρχος (Ι) Ζαχαρίας Κουτράκης.

Παρόντες ήταν ακόμα ο αστυνομικός διευθυντής Ρεθύμνου ταξίαρχος Χρήστος Παπαδάκης, ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου αντιπύραρχος Δημήτριος Δρυγιαννάκης, ο διοικητής της Σχολής Αστυφυλάκων Ρεθύμνου αστυνομικός διευθυντής Σπύρος Γερμανάκης, ο λιμενάρχης Ρεθύμνου πλωτάρχης Λ.Σ. Κυριάκος Παττακός, ανώτατοι αξιωματικοί, ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Τίτος.

Μετά το τέλος της άσκησης, ο κ. Δένδιας επισκέφτηκε την ιστορική Μονή Αρκαδίου όπου ξεναγήθηκε στους χώρους της από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης και τον ηγούμενο της Μονής.