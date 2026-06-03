Ν. Δένδιας από τη 19η Διαβαλκανική Σύνοδο: Αναζήτηση κοινού εδάφους απέναντι σε προκλήσεις

Στη 19η Διαβαλκανική Σύνοδο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων στη Θεσσαλονίκη παραβρέθηκε, σήμερα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας ανέφερε: «Οι Ένοπλες Δυνάμεις των χωρών που συνυπάρχουν στον ίδιο γεωγραφικό χώρο, παρά τις διαφορετικές ιστορικές τους διαδρομές, οφείλουν όπως πάντα να αναζητούν κοινό έδαφος απέναντι σε προκλήσεις που υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα».