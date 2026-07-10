Ν. Δένδιας – Αντιπροσωπεία Κογκρέσου των ΗΠΑ: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών

Με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα, με επικεφαλής τον Γερουσιαστή Roger F. Wicker και μέλη τον Γερουσιαστή John Cornyn και τους βουλευτές της Βουλής των Αντιπροσώπων Joe Wilson, Lloyd Doggett, Andy Harris, Marc Veasey, Greg Murphy και Jake Ellzey συναντήθηκε σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Όπως ανακοινώθηκε, στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας, συζητήθηκαν θέματα ενίσχυσης της στρατηγικής αμυντικής σχέσης Ελλάδος – ΗΠΑ και η σημασία της για τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Ειδικότερα, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας έθεσε το ζήτημα της απόκτησης των F-35 από την Τουρκία και των επιπτώσεών του στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, ενημέρωσε για την τρέχουσα κατάσταση ασφαλείας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030».

Τέλος, συζητήθηκαν τρόποι για την περαιτέρω ενίσχυση της Στρατηγικής Αμυντικής Σχέσης Ελλάδος – ΗΠΑ, σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων και εντάσεων.

Ο κ. Δένδιας καλωσόρισε τα μέλη της αμερικανικής αντιπροσωπείας στο υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας και στην Αθήνα ενώ υπογράμμισε: «Θεωρούμε την επίσκεψή σας ενδεικτική της στενής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία είναι μια σχέση που όπως γνωρίζετε δεν βασίζεται μόνο σε κοινά συμφέροντα, αλλά και σε μια κοινή δέσμευση για την ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου».

Εξέφρασε την ειλικρινή του εκτίμηση και την εκτίμηση της κυβέρνησης «για τη μακρόχρονη στήριξή σας προς την Ελλάδα και τη διακομματική στήριξη της ελληνοαμερικανικής στρατηγικής σχέσης, από το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών». «Αυτή η σχέση αναπτύσσεται διαχρονικά» ξεκαθάρισε.

«Είμαι υπερήφανος που ως υπουργός Εξωτερικών υπέγραψα τις δύο Συμφωνίες MDCA και χαίρομαι ιδιαίτερα που τις βλέπω να υλοποιούνται. Μπορούμε να συζητήσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα και δράττομαι της ευκαιρίας της παρουσίας σας σήμερα εδώ για να σας εξηγήσω την οπτική της Αθήνας και να ζητήσω τη συνέχιση της στήριξής σας» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας ευχαρίστησε τον κ. Δένδια και επισήμανε: «Γνωρίζουμε ότι αυτή είναι η τρίτη αντιπροσωπεία του Κογκρέσου που επισκέπτεται την Αθήνα τις τελευταίες μέρες. Ο κύριος λόγος της επίσκεψής μας ήταν η συμμετοχή μας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ. Η αμερικανική αντιπροσωπεία συμμετείχε στη συνέλευση στη Χάγη και ήρθε και στην Ελλάδα και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να συζητήσουμε ορισμένα ζητήματα».

«Θέλουμε», πρόσθεσε, «οπωσδήποτε να ακούσουμε τη δική σας άποψη για τη γενική αμυντική και στρατιωτική κατάσταση που αντιμετωπίζετε».

«Γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα υπήρξε στυλοβάτης της προσπάθειας στήριξης της Ουκρανίας ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα σε έναν πόλεμο που διανύει πλέον το πέμπτο έτος του. Φυσικά μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να ακούσουμε τυχόν παρατηρήσεις σας επί του θέματος» υπογράμμισε.

«Υπήρξε αναζωπύρωση της έντασης με το Ιράν τις τελευταίες μέρες μετά την κατάρρευση των ειρηνευτικών συνομιλιών. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ανησυχίες στην περιοχή σας σε σχέση με την εξ’ ανατολών γείτονα χώρα και μας ενδιαφέρει να τις ακούσουμε. Γνωρίζω ότι στο παρελθόν έχει υπάρξει ενδιαφέρον συνεργασίας στον τομέα της ναυπηγικήςμεταξύ των δύο χωρών μας και αυτό είναι επίσης κάτι που ίσως μπορούμε να συζητήσουμε» ξεκαθάρισε.

«Πάνω απ’ όλα, όμως, θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι στηρίζουμε τη στενή φιλία μεταξύ των πολιτών της Ελλάδας και των πολιτών των Ηνωμένων Πολιτειών και είμαστε σήμερα εδώ κομίζοντας μήνυμα αυτής της φιλίας» κατέληξε.

Από ελληνικής πλευράς παρέστησαν, επίσης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο διευθυντής Δ’ Κλάδου ΓΕΕΘΑ υποστράτηγος Ιωάννης Κορρές, ο πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος και ο διπλωματικός σύμβουλος του υπουργού Εθνικής ‘Αμυνας πρέσβης Γιώργος Αρναούτης.