Ν. Δένδιας: Αναβαθμίζουμε με την “Ατζέντα 2030” τα Πολεμικά Μουσεία, τις κιβωτούς συλλογικής μνήμης και ταυτότητας κάθε έθνους

Τα Μουσεία είναι οι κιβωτοί της συλλογικής μνήμης και της ταυτότητας κάθε έθνους. Με την “Ατζέντα 2030”, αναβαθμίζουμε τα Πολεμικά μας Μουσεία, με την αξιοποίηση σύγχρονων μέσων και τη συνεργασία με αντίστοιχα Μουσεία του εξωτερικού, όπως με τα Imperial War Museums του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αυτό τόνισε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με την ευκαιρία της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Μουσείων.

“Σε αυτό το πλαίσιο”, σημείωσε, “ξεχωριστά ορόσημα για την ιστορική μας μνήμη φιλοδοξούμε να αποτελέσουν το Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης και Εθνικό Μουσείο για το 1821”.

“Στόχος”, υπογράμμισε, “να αναδειχθούν με ελκυστικό για τη νέα γενιά τρόπο οι εθνικοί αγώνες και η συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεων στην ιστορική πορεία του Ελληνισμού”.

