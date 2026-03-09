Ν. Χριστοδουλίδης για τουρκικά F-16: Ό,τι και αν φέρουν, είναι κατοχική δύναμη

“Είναι προφανές σε όλους ότι αυτή η απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης είναι μια αντίδραση στο μήνυμα που έστειλε η Ευρώπη που έστειλαν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ευθύνη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, τόνισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απαντώντας στην απόφαση της Τουρκίας να αναπτύξει έξι μαχητικά F-16 στα Κατεχόμενα.

Όπως ανέφερε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα κράτη‑μέλη της ΕΕ έχουν καταστήσει σαφές ότι η ασφάλεια της Κύπρου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ασφάλειας της ίδιας της ΕΕ και, κατά συνέπεια, αποτελεί και ευθύνη της.

Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ό, τι κι αν πράξει, ό, τι κι αν φέρει στην Κύπρο υπάρχει σημαντικός αριθμός κατοχικού στρατού στις κατεχόμενες περιοχές. Σημείωσε ακόμα ότι, παρά τις όποιες κινήσεις ή επιδείξεις ισχύος, η πραγματικότητα δεν αλλάζει. Στις κατεχόμενες περιοχές εξακολουθεί να βρίσκεται σημαντικός αριθμός κατοχικών στρατευμάτων, καθώς και μεγάλος όγκος στρατιωτικού εξοπλισμού.

“Η Τουρκία δεν θα πάψει να είναι κατοχική δύναμη στην Κύπρο”, τόνισε, επισημαίνοντας ότι η Λευκωσία παραμένει σε πλήρη συντονισμό με τους Ευρωπαίους εταίρους της και ότι η διεθνής κοινότητα αντιλαμβάνεται πλέον με μεγαλύτερη σαφήνεια τις τουρκικές προθέσεις.

