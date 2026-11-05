Ν. Χριστοδουλίδης: Ευκαιρία για την ΕΕ το κυπριακό φυσικό αέριο – Παραγωγή το 2028

Ως σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτηρίζει τα κοιτάσματα φυσικού αερίου που βρίσκονται ανοικτά της Κύπρου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας ότι μπορούν να συμβάλουν στη διαφοροποίηση των πηγών ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης.

Σε αποκλειστική δήλωσή του στο Associated Press την Πέμπτη, ο Κύπριος Πρόεδρος ανέφερε ότι το κοίτασμα «Κρόνος», το πρώτο από τα κοιτάσματα φυσικού αερίου της Κύπρου που αναμένεται να αξιοποιηθεί, εκτιμάται ότι θα αρχίσει να παράγει φυσικό αέριο το πρώτο εξάμηνο του 2028.

«Η Κύπρος αποτελεί μέρος της ενεργειακής εξίσωσης, με την Ευρώπη να ωφελείται από την περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και την αυτονομία της Ένωσης να αποκτά σταθερά θεμέλια. Αυτό είναι το πρώτο βήμα σε μια πορεία με ευοίωνες προοπτικές», δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Η Ευρώπη βρίσκεται σε αναζήτηση εναλλακτικών ενεργειακών πηγών, μετά την απόφασή της να περιορίσει την εξάρτησή της από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, στον απόηχο της ευρείας κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Την ίδια ώρα, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές αντιμετωπίζουν σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, οι οποίες έχουν ενταθεί εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν.

Οι συμφωνίες της Eni και η μεταφορά φυσικού αερίου στην Αίγυπτο

Τον περασμένο Οκτώβριο, η ιταλική ενεργειακή εταιρεία Eni προχώρησε στην υπογραφή συμβάσεων για την ανάπτυξη του κοιτάσματος «Κρόνος» με οκτώ βασικούς αναδόχους. Τα αποθέματα του κοιτάσματος υπολογίζονται σε περίπου 3 τρισ. κυβικά πόδια φυσικού αερίου (85 δισ. κυβικά μέτρα).

Οι συμφωνίες περιλαμβάνουν την ανάπτυξη υποθαλάσσιων συστημάτων παραγωγής και αγωγών, την εγκατάσταση πλωτής μονάδας ελέγχου, καθώς και την παροχή υπηρεσιών γεωτρύπανων.

«Η ολοκλήρωση αυτών των συμφωνιών, οι οποίες ενεργοποιούν επενδυτικές δεσμεύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ, διαμορφώνει μια σαφώς καθορισμένη πορεία προς την παραγωγή», σημείωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Το κοίτασμα «Κρόνος» βρίσκεται περίπου 185 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Κύπρου. Το φυσικό αέριο που θα εξορύσσεται θα μεταφέρεται μέσω αγωγού στις εγκαταστάσεις της Νταμιέτας στην Αίγυπτο, όπου θα υποβάλλεται σε διαδικασία υγροποίησης προκειμένου να εξαχθεί στις διεθνείς αγορές, με κύριο προορισμό την Ευρώπη.

Όπως ανέφερε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την περίοδο της μέγιστης παραγωγής η ημερήσια δυναμικότητα του κοιτάσματος αναμένεται να ανέλθει έως τα 500 εκατ. τυπικά κυβικά πόδια φυσικού αερίου (14,16 εκατ. κυβικά μέτρα).

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η σημασία του «Κρόνου» για την Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ακριβώς στη δυνατότητα διαφοροποίησης των πηγών ενεργειακού εφοδιασμού, μέσα από την αξιοποίηση κοιτάσματος που βρίσκεται σε κράτος μέλος της Ένωσης και σε συνεργασία με την ευρύτερη περιοχή.

Τα κοιτάσματα «Γλαύκος» και «Πήγασος» – Ο σχεδιασμός για το 2033

Πέραν του «Κρόνου», στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου έχουν εντοπιστεί ακόμη έξι κοιτάσματα φυσικού αερίου, των οποίων η αξιοποίηση βρίσκεται υπό εξέταση.

Ανάμεσά τους βρίσκονται τα κοιτάσματα «Γλαύκος» (Glaucus) και «Πήγασος» (Pegasus), τα οποία ανήκουν στην ExxonMobil και εντοπίζονται νοτιότερα από το κοίτασμα «Κρόνος».

Τον Ιούνιο, ο αντιπρόεδρος Παγκόσμιων Ερευνών της ExxonMobil, Τζον Άρντιλ, είχε αναφέρει ότι η παραγωγή φυσικού αερίου από τα δύο κοιτάσματα θα μπορούσε να αρχίσει μέχρι το 2033. Σύμφωνα με τον ίδιο, το επικρατέστερο σενάριο αφορά τη μεταφορά του φυσικού αερίου μέσω αγωγού στην Αίγυπτο, όπου θα υγροποιείται προτού διοχετευθεί στις διεθνείς αγορές.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την ανάπτυξη του κοιτάσματος «Κρόνος» ως ένα «ουσιαστικό βήμα» προς την έναρξη της παραγωγής φυσικού αερίου στην Κύπρο. Παράλληλα, συνέδεσε την εξέλιξη αυτή με την ευρύτερη ανάγκη της Ευρώπης να εξασφαλίσει περισσότερες πηγές προμήθειας φυσικού αερίου, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ενεργειακή της ασφάλεια.