Ν. Χριστοδουλίδης: Επανέναρξη του διαλόγου εκεί που είχε μείνει, ζητά ο ΓΓ του ΟΗΕ

Το μήνυμα ότι ο στόχος είναι να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό από εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά μετέφερε ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στους δύο ηγέτες – τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη – κατά την συνάντηση που είχαν το Σάββατο στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μετά το πέρας της συνάντησης.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης είπε ότι ο κ. Γκουτέρες, τους ανέφερε ότι αν και γνώριζε ότι δεν θα μπορούσε να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα λόγω των εξελίξεων στις κατεχόμενες περιοχές, αποφάσισε να καλέσει τη σημερινή συνάντηση γιατί «ήθελε να στείλει ένα μήνυμα και στη διεθνή κοινότητα αλλά και στον κυπριακό λαό για την απόλυτη δέσμευσή του στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού».

Όπως είπε, ο κ. Γκουτέρες ανέφερε προς τον ίδιο και προς τον κ. Τατάρ ότι «δεν πρόκειται να σταματήσω την προσπάθεια». «Στόχος μας είναι – ο ίδιος ο ΓΓ ανέφερε σήμερα – να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που διακόπηκαν στο Κράν Μοντανά» είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Ανέφερε ακόμη ότι συμφωνήθηκε στη συνάντηση, αμέσως μετά την «εκλογική» διαδικασία στα κατεχόμενα, η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν να επισκεφτεί την Κύπρο, τις εγγυήτριες δυνάμεις και τις Βρυξέλλες για να προετοιμάσει το έδαφος για την διευρυμένη διάσκεψη «η οποία θα πραγματοποιηθεί – όπως ο ΓΓ μας ανέφερε – πριν το τέλος του χρόνου», με στόχο την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλίων από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά.

