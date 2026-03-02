Ν. Ανδρουλάκης: Ζητώ άμεση ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον Πρωθυπουργό για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας την ανάγκη άμεσης ενημέρωσης των πολιτικών αρχηγών από τον Πρωθυπουργό.

Σε δήλωσή του, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι η κατάσταση στην περιοχή είναι εξαιρετικά κρίσιμη, με ραγδαίες εξελίξεις και έναν πιθανό κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης, γεγονός που προκαλεί σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή.

“Ζητώ την άμεση ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον Πρωθυπουργό για τις προτεραιότητες και τη θέση της χώρας μας στα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο”, δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας την ανάγκη για εθνική συνεννόηση και στρατηγική σε μια περίοδο έντονων διεθνών εξελίξεων.