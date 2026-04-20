Ν. Ανδρουλάκης: Τρεις παρεμβάσεις για να σταματήσει η ασυδοσία των τραπεζών

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης σε άρθρο του, στην ιστοσελίδα tovima.gr, προτείνει 3 μέτρα για να περιοριστεί η ασυδοσία “που πληρώνει πανάκριβα ο ελληνικός λαός, των ολιγοπωλίων σε βασικούς τομείς της αγοράς όπως τα τρόφιμα, η ενέργεια, η υγεία και οι τράπεζες”.

Ο κ. Ανδρουλάκης σημειώνει ότι “τα κυβερνητικά ημίμετρα έχουν αποτύχει παταγωδώς. Η ακρίβεια έχει αποκτήσει ενδημικά χαρακτηριστικά, ενώ το κόστος ζωής παραμένει σε δυσθεώρητα επίπεδα. Σε αυτές τις συνθήκες, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για αυστηρούς κανόνες που προστατεύουν αποτελεσματικά τα εισοδήματα των πιο ευάλωτων πολιτών και των μεσαίων στρωμάτων”.

Τονίζει ειδικότερα ότι οι τράπεζες, παρότι ανακεφαλαιοποιήθηκαν επανειλημμένα και στηρίχθηκαν με δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ από τις θυσίες του ελληνικού λαού, δεν έχουν έως σήμερα ανταποκριθεί επαρκώς στον αναπτυξιακό και κοινωνικό τους ρόλο, επισημαίνοντας παράλληλα τις διαφορές στα επιτόκια και την υψηλή κερδοφορία.